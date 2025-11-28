Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng năm 2026 sẽ về đâu? 3 ngân hàng lớn thế giới dự báo bất ngờ

28-11-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Giá vàng năm 2026 sẽ về đâu? 3 ngân hàng lớn thế giới dự báo bất ngờ

Một số ngân hàng lớn thế giới nhận định giá vàng có thể lập đỉnh mới trong năm 2026.

Dự báo này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng tiếp tục hạ lãi suất.

Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 từ mức 4.000 USD lên 4.450 USD/ounce. Ngân hàng đặt biên độ giao dịch dự kiến trong năm ở mức 3.950 USD/ounce - 4.950 USD/ounce.

Báo cáo nghiên cứu nêu rõ đánh giá của nhà phân tích Michael Hsueh rằng dòng tiền đầu tư đã ổn định và quá trình điều chỉnh vị thế đã hoàn tất. Ông nói nhu cầu vượt xa nguồn cung và dữ liệu quý 3 cho thấy các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào.

Giá vàng đang hồi phục sau cú giảm mạnh từ đỉnh hơn 4.380 USD/ounce hồi tháng trước. Thị trường kim loại quý từng trải qua đợt tăng giá lịch sử vào đầu năm nay. Lực mua của các ngân hàng trung ương toàn cầu và nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư do bất ổn địa chính trị đã đẩy giá vàng lên cao kỷ lục.

Tính đến trưa ngày 28/11, giá vàng giao ngay ở mức 4.188 USD/ounce.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể tăng gần 20% và đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng Daan Struyven cho biết hai động lực thúc đẩy thị trường năm 2025 sẽ lặp lại trong năm 2026.

Ông chỉ ra nhu cầu mua mạnh của các ngân hàng trung ương từ năm 2022 và kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ông nói: “Chúng tôi nhận được hỗ trợ từ cả ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân”.

Fed đã cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán xác suất hơn 80% Fed tiếp tục hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, ngân hàng trung ương Trung Quốc mua vàng 12 tháng liên tiếp tính đến tháng 10. Cơ quan này bổ sung thêm 30.000 ounce, nâng tổng dự trữ lên 74,09 triệu ounce, tương đương 297,2 tỷ USD.

Bank of America cũng dự báo giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce trong năm tới. Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại Michael Widmer nhắc lại rằng thị trường đã trải qua một nhịp điều chỉnh gần đây. Tuy nhiên, ông đánh giá nhịp giảm 10% không phải điều bất thường và giá vàng thường phục hồi mạnh sau đó.

Theo SCMP

Phát hiện hiện gần 1 kg vàng thỏi trị giá 3 tỷ đồng trong lốp xe đạp

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau một câu nói của ông Tập Cận Bình, doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc ồ ạt đổ tiền cứu trợ thảm họa cháy Hong Kong, riêng Jack Ma góp gần 100 tỷ đồng

Sau một câu nói của ông Tập Cận Bình, doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc ồ ạt đổ tiền cứu trợ thảm họa cháy Hong Kong, riêng Jack Ma góp gần 100 tỷ đồng Nổi bật

Con số ‘báo động đỏ’ của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Gần 1/4 doanh nghiệp báo lỗ, mức cao nhất 23 năm, chật vật với dư cung và lợi nhuận bị bào mỏng

Con số ‘báo động đỏ’ của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Gần 1/4 doanh nghiệp báo lỗ, mức cao nhất 23 năm, chật vật với dư cung và lợi nhuận bị bào mỏng Nổi bật

Ông Trump: Mỹ sẽ 'tạm ngừng nhập cư vĩnh viễn' từ các nước thế giới thứ ba

Ông Trump: Mỹ sẽ 'tạm ngừng nhập cư vĩnh viễn' từ các nước thế giới thứ ba

18:30 , 28/11/2025
Robot AI - Tham vọng đại công nghiệp của 1 siêu cường sản xuất: Cả nhà máy chỉ cần 3 công nhân, năng suất tăng 250% nhờ đội quân robot làm 24/7

Robot AI - Tham vọng đại công nghiệp của 1 siêu cường sản xuất: Cả nhà máy chỉ cần 3 công nhân, năng suất tăng 250% nhờ đội quân robot làm 24/7

18:00 , 28/11/2025
Bản ghi âm lạ từ tàu săn sự sống ngoài hành tinh của NASA

Bản ghi âm lạ từ tàu săn sự sống ngoài hành tinh của NASA

17:15 , 28/11/2025
Bệnh nhân ghép thận lợn đầu tiên tại châu Á phải cắt bỏ tạng, quay lại lọc máu

Bệnh nhân ghép thận lợn đầu tiên tại châu Á phải cắt bỏ tạng, quay lại lọc máu

16:39 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên