Giá vàng năm 2026 sẽ về đâu? 3 ngân hàng lớn thế giới dự báo bất ngờ

Dự báo này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương duy trì ở mức cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng tiếp tục hạ lãi suất.

Deutsche Bank nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 từ mức 4.000 USD lên 4.450 USD/ounce. Ngân hàng đặt biên độ giao dịch dự kiến trong năm ở mức 3.950 USD/ounce - 4.950 USD/ounce.

Báo cáo nghiên cứu nêu rõ đánh giá của nhà phân tích Michael Hsueh rằng dòng tiền đầu tư đã ổn định và quá trình điều chỉnh vị thế đã hoàn tất. Ông nói nhu cầu vượt xa nguồn cung và dữ liệu quý 3 cho thấy các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào.

Giá vàng đang hồi phục sau cú giảm mạnh từ đỉnh hơn 4.380 USD/ounce hồi tháng trước. Thị trường kim loại quý từng trải qua đợt tăng giá lịch sử vào đầu năm nay. Lực mua của các ngân hàng trung ương toàn cầu và nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư do bất ổn địa chính trị đã đẩy giá vàng lên cao kỷ lục.

Tính đến trưa ngày 28/11, giá vàng giao ngay ở mức 4.188 USD/ounce.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể tăng gần 20% và đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng Daan Struyven cho biết hai động lực thúc đẩy thị trường năm 2025 sẽ lặp lại trong năm 2026.

Ông chỉ ra nhu cầu mua mạnh của các ngân hàng trung ương từ năm 2022 và kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ông nói: “Chúng tôi nhận được hỗ trợ từ cả ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân”.

Fed đã cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán xác suất hơn 80% Fed tiếp tục hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, ngân hàng trung ương Trung Quốc mua vàng 12 tháng liên tiếp tính đến tháng 10. Cơ quan này bổ sung thêm 30.000 ounce, nâng tổng dự trữ lên 74,09 triệu ounce, tương đương 297,2 tỷ USD.

Bank of America cũng dự báo giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce trong năm tới. Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại Michael Widmer nhắc lại rằng thị trường đã trải qua một nhịp điều chỉnh gần đây. Tuy nhiên, ông đánh giá nhịp giảm 10% không phải điều bất thường và giá vàng thường phục hồi mạnh sau đó.

Theo SCMP