Phát hiện mỏ vàng lớn nhất thế giới chứa 99,999% lượng vàng trên hành tinh, nằm yên chỉ chờ khai thác nhưng không ai có thể chạm đến

28-11-2025 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Các nhà khoa học đã phát hiện ra “kho vàng” lớn nhất thế giới, lớn đến mức khiến kho dự trữ vàng lớn nhất nước Mỹ ở Fort Knox trở nên nhỏ bé chẳng khác gì một con heo đất.

Vàng có một vị trí đặc biệt trong lịch sử nhân loại. Vàng không chỉ là kim loại dùng để đúc tiền hay làm trang sức. Lịch sử từng ghi nhận nhiều đế chế hình thành rồi sụp đổ vì vàng. Trong nhiều thiên niên kỷ, vàng còn đóng vai trò hỗ trợ kinh tế toàn cầu.

Vàng quý giá vì nhiều lý do. Chúng có độ bóng và nặng đặc trưng. Vàng có những đặc tính phù hợp để trở thành phương tiện trao đổi và biểu tượng của sự giàu có. Vàng dễ tinh luyện, dễ xác định độ tinh khiết. Vàng trơ về mặt hóa học, không bị ăn mòn, không độc. Vàng tồn tại ở trạng thái rắn trong một dải nhiệt độ phù hợp. Vàng dễ vận chuyển, mềm và dễ dát mỏng. Vàng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, có nhiều ứng dụng công nghiệp.

Trong toàn bộ lịch sử loài người, con người đã khai thác hơn 216.000 tấn vàng. Lượng vàng đó có thể tạo thành một khối lập phương mỗi cạnh khoảng 22 mét. Thực tế, đây vẫn chỉ là những con số ước tính, vì chưa kể đến kho dự trữ vàng bí mật của giới tinh hoa hoặc của cải tích trữ của người dân.

Dù vậy, theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Göttingen, toàn bộ lượng vàng đó vẫn chỉ là “hạt cát” nếu so với mỏ vàng lớn nhất hành tinh đang nằm chờ được khai phá. Tin tốt là họ đã biết chính xác mỏ vàng nằm ở đâu. Tin xấu là con người không thể tiếp cận. Một điều an ủi là dù không thể chạm đến, lượng vàng đó vẫn có thể được đẩy lên trên mặt đất, dù rất chậm.

Mỏ vàng đó nằm ở trong phần lõi nóng chảy của Trái đất. Nguồn vàng này chiếm tới 99,999% tổng lượng vàng trên hành tinh và vẫn đang nằm yên chưa ai tiếp cận được.

Lượng vàng mà con người khai thác được cùng với các kim loại nặng khác, về cơ bản được tìm thấy trong các khoáng chất silicat nhẹ tạo nên lớp vỏ trái đất. Phần lớn vàng còn lại đã chìm xuống lõi khi hành tinh hình thành cách đây 4,5 tỷ năm. Điều này đặc biệt đúng với vàng vì đây là nguyên tố “ưa sắt”, có xu hướng kết hợp với phần lõi trái đất chứa tỷ lệ sắt cao. Lượng vàng ở lõi trái đất nhiều đến mức đủ để phủ toàn bộ bề mặt Trái đất với độ dày khoảng 0,46 mét.

Điều này đặt ra câu hỏi: Mỏ vàng khổng lồ đó có ích gì nếu không thể khai thác?

Để trả lời, nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu, phân tích và phát hiện ra rằng vàng vẫn có thể dịch chuyển lên trên mặt đất theo những những luồng vật chất nóng phun trào qua núi lửa.

Nếu không đủ kiên nhẫn chờ vài trăm triệu năm để những mỏ vàng mới hình thành, con người có thể chọn giải pháp khác. Đó là tiếp cận các tiểu hành tinh. Một số tiểu hành tinh như Psyche giàu kim loại và không có lớp vỏ hành tinh ngăn cản. Nếu Psyche chứa vàng và các kim loại quý khác, giá trị ước tính có thể lên tới 10.000 nghìn tỷ USD.

Theo News Atlas

