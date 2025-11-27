Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 222 tấn vàng tại một ngôi làng, chính quyền lập tức vào cuộc

27-11-2025 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

Đây là mỏ vàng thứ 3 được phát hiện tại ngôi làng này.

Một mỏ vàng quy mô lớn được phát hiện tại quận Banswara, bang Rajasthan (Ấn Độ) vào tháng trước, với trữ lượng ước tính khoảng 222 tấn vàng nguyên chất.

Đây là mỏ vàng thứ 3 được xác nhận tại làng Kankaria, thuộc khu vực Ghatol của quận Banswara. Các nhà địa chất cho biết đã phát hiện dải vàng trải dài trên khu vực rộng 3 km và có thể bắt đầu hoạt động khai thác ngay sau khi được chính quyền cấp giấy phép.

Trước đó, các mỏ vàng tại Jagpuria và Bhukia (cũng thuộc Ghatol) đã được xác nhận, đưa Banswara trở thành một trung tâm khai thác vàng quan trọng. Riêng tại Kankaria, mỏ này không chỉ gồm vàng mà còn có thể chứa đồng, nickel và cobalt.

Khi đi vào vận hành, cụm mỏ Banswara được kỳ vọng có thể đáp ứng tới 25% nhu cầu vàng của Ấn Độ, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế địa phương. Chính quyền Rajasthan đã thông báo hồ sơ mời thầu khai thác, với tổng trữ lượng khoảng 11,52 crore tấn quặng chứa 222,39 tấn vàng nguyên chất.

Khai thác vàng tại Banswara sẽ kéo theo dòng vốn lớn vào các ngành như điện tử, dầu khí, hóa dầu, sản xuất pin, và túi khí ô tô, đồng thời tạo ra hàng loạt việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên địa phương.

Trước đó, chính quyền Rajasthan đã hoàn tất quy trình đấu thầu khu mỏ Bhukia–Jagpura và cấp phép cho một doanh nghiệp tại Ratlam. Tuy nhiên, giấy phép bị thu hồi vì doanh nghiệp không nộp cọc theo quy định.

Sau đó, chính quyền bang đã tái mở thầu cho cả 2 khu mỏ. Doanh nghiệp đưa ra mức nộp ngân sách cao nhất sẽ được cấp giấy phép khai thác.

Tung liên tiếp 19 gói trừng phạt Nga, EU bị Mỹ ‘chê’ thẳng

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
ấn độ, vàng

