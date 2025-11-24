Tung liên tiếp 19 gói trừng phạt Nga, EU bị Mỹ ‘chê’ thẳng

Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine là không hiệu quả, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói.

Tháng trước, EU đã đưa ra gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các nhà ngoại giao của Moscow.

Nga đã nhiều lần gọi những nỗ lực của phương Tây nhằm gây sức ép lên Nga nhằm hỗ trợ Ukraine là vô ích và tự gây hại cho bản thân. Chiến lược này cũng gây ra rạn nứt trong nội bộ khối khi Hungary và Slovakia kêu gọi Brussels xem xét lại cách tiếp cận và thay vào đó, hãy dựa vào các biện pháp ngoại giao.

Trong cuộc trò chuyện với NBC News ngày 23/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích EU vì đã theo đuổi cùng một chiến lược 19 lần liên tiếp. “Theo tôi, nếu bạn làm gì đó 19 lần, nghĩa là bạn đã thất bại”.

Ông cho rằng các quan chức EU về cơ bản đang “tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính mình”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Theo Bộ trưởng Bessent, Mỹ đã kết hợp các sáng kiến hòa bình với gây áp lực lên Moscow. Ông nói rằng các quốc gia EU thực sự chậm trễ trong vấn đề này, đồng thời nhắc lại việc các quan chức của khối đã thông báo cho ông về kế hoạch áp đặt vòng trừng phạt chống Nga mới nhất.

Ông Bessent cũng chỉ trích EU vì ngần ngại áp dụng chiến lược thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như chưa ngừng mua các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép buộc các thành viên NATO châu Âu phải áp đặt thuế quan thương mại mạnh tay lên Bắc Kinh vì Trung Quốc tiếp tục mua năng lượng qua Siberia. Washington cũng áp thuế 50% lên Ấn Độ vì nước này mua dầu của Nga.

Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng chỉ trích cách tiếp cận của EU đối với xung đột Ukraine khi gọi những kỳ vọng của Brussels là phi thực tế. “Có ảo tưởng rằng chỉ cần chúng ta cung cấp thêm tiền, thêm vũ khí, hoặc áp thêm lệnh trừng phạt, thì chiến thắng đã nằm trong tầm tay”, ông nói.

Vào giữa tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận nước này đang “hết thứ để trừng phạt” Nga sau khi Washington đưa 2 gã khổng lồ dầu mỏ Lukoil và Rosneft vào danh sách đen. Ông Rubio cho biết đây động thái này được thực hiện theo mong muốn của Kiev và những bên hậu thuẫn.

Tham khảo: NBC News, RT﻿