Ngoài dầu mỏ, Nga còn thu về hơn 1 tỷ USD từ việc bán 1 mặt hàng khác cho Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp lớn nhất

22-11-2025 - 19:59 PM | Tài chính quốc tế

Xuất khẩu dầu cải từ Nga sang Trung Quốc tăng mạnh trong giai đoạn tháng 1–10/2025.

Ngoài dầu mỏ, Nga còn thu về hơn 1 tỷ USD từ việc bán 1 mặt hàng khác cho Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp lớn nhất- Ảnh 1.

Trung tâm Liên bang Agroexport dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết xuất khẩu dầu cải Nga sang Trung Quốc tăng 20% về sản lượng lên 1 triệu tấn trong 10 tháng đầu 2025. Xét về giá trị, xuất khẩu dầu cải Nga sang Trung Quốc tăng 30% lên hơn 1 tỷ USD.

Cùng kỳ năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 845.000 tấn dầu cải từ Nga trị giá 833 triệu USD.

Nga hiện là nhà cung cấp dầu cải sang Trung Quốc lớn nhất. Belarus xếp thứ 2 (243 triệu USD), tiếp theo là UAE (230 triệu USD). Trong 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu dầu cải của Trung Quốc đạt 1,86 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Trong năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 244,8 tỷ USD.

Kết quả này phản ánh rõ nét mối quan hệ kinh tế ngày càng gắn kết giữa Bắc Kinh và Moscow, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào đầu năm 2022, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Các lệnh trừng phạt khiến 2 nền kinh tế ngày càng xích gần nhau hơn.

Trong đó, hợp tác năng lượng được coi là một trong những trụ cột trong quan hệ Nga - Trung.

Từ khi châu Âu "quay lưng" với năng lượng Nga, Moscow đã đẩy mạnh xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá sang Trung Quốc, bù đắp cho doanh thu bị mất từ thị trường châu Âu. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển chính của Moscow, bên cạnh Ấn Độ.

Hợp tác năng lượng giữa 2 nước ngày càng được củng cố thông qua các dự án như đường ống khí đốt Power of Siberia 1-2 và năng lượng hạt nhân.

Tham khảo: Tass﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

