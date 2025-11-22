Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Nga đáp lời về đề xuất hòa bình, tổng thống Mỹ ra hạn chót cho Ukraine

22-11-2025 - 14:41 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng với Ukraine.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kế hoạch của Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là phiên bản cập nhật của đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8.

"Trong các cuộc thảo luận, phía Mỹ đã yêu cầu chúng tôi đưa ra một số thỏa hiệp" - ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga đáp lời về đề xuất hòa bình, tổng thống Mỹ ra hạn chót cho Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: RT

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng Moscow đã xác nhận đồng ý với các đề xuất hòa bình được đưa ra tại cuộc gặp ở Alaska, đổ lỗi cho phía Ukraine về việc cuộc đàm phán bị dừng lại.

Ông Putin nói thêm Moscow đã nhận được văn bản kế hoạch mới của ông Donald Trump nhưng vấn đề vẫn chưa được thảo luận chi tiết. "Tôi tin nó có thể hình thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng" - tổng thống Nga nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Donald Trump đang thúc đẩy các bên sớm đưa ra quyết định về kế hoạch 28 điểm do ông đề xuất, bao gồm việc ấn định thời hạn chưa đầy một tuần cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo CNN.

"Tôi đã có rất nhiều hạn chót nhưng nếu mọi việc suôn sẻ, bạn có xu hướng gia hạn hạn chót. Nhưng ngày 27-11 là hạn chót" - tổng thống Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News.

Trong khi đó, ông Zelensky cho biết đất nước ông đang phải đối mặt với "một trong những thời điểm khó khăn nhất" trong lịch sử.

Trong bài phát biểu qua video gửi tới toàn quốc hôm 23-11, ông Zelensky mô tả Ukraine phải lựa chọn giữa việc phải nhượng bộ hoặc mất đi một đồng minh quan trọng.

Kế hoạch 28 điểm do ông Donald Trump đưa ra gây sức ép buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ, hạn chế quy mô quân đội và cam kết không gia nhập NATO để đổi lấy việc chấm dứt xung đột, tất cả đều là những yêu cầu từ lâu của Điện Kremlin.

Theo Anh Thư

Người Lao động

