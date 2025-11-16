Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine ra tuyên bố đặc biệt

16-11-2025 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine cam kết sẽ cải tổ toàn diện các công ty năng lượng nhà nước sau bê bối tham nhũng lớn làm rung chuyển ngành này.

Các nhà điều tra chống tham nhũng tiết lộ khoản tiền bị biển thủ vào khoảng 100 triệu USD, gây nên làn sóng phẫn nộ. Sự việc này đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga đang khiến Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng.

Trong một bài đăng trên X hôm 15-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Cùng với việc kiểm toán toàn bộ hoạt động tài chính, ban lãnh đạo của các công ty này sẽ được thay mới".

Theo đài BBC, tâm điểm của vụ bê bối là Energoatom, công ty hạt nhân nhà nước lớn nhất Ukraine. Ông Zelensky cho biết Energoatom sẽ có một ban giám sát mới "trong vòng một tuần".

100 triệu USD bốc hơi, tổng thống Ukraine ra tuyên bố đặc biệt- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA/Shutterstock

Kế hoạch cải tổ toàn bộ này còn nhắm đến các tập đoàn năng lượng chủ chốt khác, bao gồm: tập đoàn thủy điện Ukrhydroenergo, tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz, Công ty vận hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng chỉ đạo các quan chức chính phủ duy trì liên lạc thường xuyên và hiệu quả với cơ quan thực thi pháp luật và chống tham nhũng.

Ông Zelensky khẳng định: "Mọi sai phạm bị phanh phui trong các tập đoàn này đều phải được xử lý kịp thời và công bằng. Tính minh bạch và liêm chính trong lĩnh vực năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu".

Vụ bê bối tham nhũng 100 triệu USD trong ngành năng lượng Ukraine bị phanh phui sau 15 tháng điều tra của Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố chuyên trách chống tham nhũng (SAP). 

Cuộc điều tra đã phát hiện sự liên quan của một số thành viên chính phủ và các cộng sự thân cận của Tổng thống Zelensky.

Trong số những người bị cáo buộc, nổi bật là Timur Mindich, một doanh nhân đồng sở hữu hãng sản xuất truyền hình Kvartal 95 do chính ông Zelensky sáng lập và điều hành trước khi gia nhập chính trường.

Ông Mindich được xem là "bộ não" đứng sau các âm mưu biển thủ tại Energoatom. 

Các nhà điều tra cáo buộc ông đã lợi dụng vị thế để gây áp lực, buộc các nhà thầu trả tiền lại quả lên tới 15% để đổi lấy việc loại bỏ các rào cản hành chính. Số tiền tham nhũng sau đó được rửa qua các công ty vỏ bọc.

Vụ việc đã dẫn đến việc 2 bộ trưởng phải từ chức và một cựu cố vấn của bộ trưởng tư pháp bị nêu tên là nghi phạm. Tờ Times of Israel đưa tin ông Mindich đã rời Ukraine đến Israel. Do đó, các thủ tục tố tụng hình sự sẽ được tiến hành vắng mặt.

Mặc dù Tổng thống Zelensky không bị cáo buộc trực tiếp, song vụ bê bối này một lần nữa đặt cam kết chống tham nhũng của ông dưới sự giám sát gắt gao.

Trước đó, vào tháng 7, nhà lãnh đạo Ukraine từng vấp phải chỉ trích gay gắt từ các đồng minh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Pháp và Đức sau khi ký một đạo luật tìm cách hạn chế sự độc lập của NABU và SAP. Dù sau đó ông đã đảo ngược quyết định, sự việc đã làm dấy lên lo ngại.

Theo Huệ Bình

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc chặn xuất khẩu 1 mặt hàng Mỹ không thể sản xuất, hàng loạt ngành công nghiệp chiến lược 'lo sốt vó', châm ngòi cuộc săn lùng chưa từng có trên toàn cầu

Trung Quốc chặn xuất khẩu 1 mặt hàng Mỹ không thể sản xuất, hàng loạt ngành công nghiệp chiến lược 'lo sốt vó', châm ngòi cuộc săn lùng chưa từng có trên toàn cầu Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: 1/4 gia đình lương ‘chỉ đủ ăn’, đốt 95% tiền vào sinh hoạt phí đắt đỏ, chênh lệch thu nhập lớn chưa từng có trong 9 năm

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: 1/4 gia đình lương ‘chỉ đủ ăn’, đốt 95% tiền vào sinh hoạt phí đắt đỏ, chênh lệch thu nhập lớn chưa từng có trong 9 năm Nổi bật

Mỹ giảm thuế cho Thụy Sĩ từ 39% về 15%

Mỹ giảm thuế cho Thụy Sĩ từ 39% về 15%

10:07 , 16/11/2025
Ý tưởng táo bạo có thể tạo nên cơn sốt vàng trong không gian

Ý tưởng táo bạo có thể tạo nên cơn sốt vàng trong không gian

09:30 , 16/11/2025
Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn

08:59 , 16/11/2025
CEO nhà bán lẻ lớn nhất thế giới chính thức nghỉ hưu sau 40 năm gắn bó

CEO nhà bán lẻ lớn nhất thế giới chính thức nghỉ hưu sau 40 năm gắn bó

08:27 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên