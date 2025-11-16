CEO nhà bán lẻ lớn nhất thế giới chính thức nghỉ hưu sau 40 năm gắn bó

Doug McMillon – người bắt đầu sự nghiệp tại Walmart bằng công việc bốc dỡ hàng trong kho – đang khép lại hành trình hơn 40 năm gắn bó và hơn một thập kỷ ngồi ghế CEO của nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Walmart xác nhận ông sẽ rời vị trí điều hành vào tháng 2/2026, đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ được xem là bước ngoặt trong lịch sử tập đoàn. Financial Times mô tả đây là “sự chuyển giao quyền lực quan trọng nhất của Walmart kể từ thời gia đình Walton”.

McMillon gia nhập Walmart từ năm 1984 khi còn là sinh viên đại học, làm việc bán thời gian tại trung tâm phân phối của công ty. Sau khi lấy bằng MBA, ông trở lại Walmart, rồi tiếp tục đi lên qua nhiều bộ phận khác nhau trước khi lãnh đạo Sam’s Club vào năm 2005 và điều hành Walmart International giai đoạn 2009–2013. Việc ông trở thành CEO vào năm 2014 là biểu tượng cho văn hóa “thăng tiến từ nội bộ” mà Walmart luôn tự hào.

Khi McMillon nắm quyền, Walmart đối mặt áp lực dữ dội từ Amazon, sự trỗi dậy của thương mại điện tử và thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng. Ông là người đã đẩy Walmart vào cuộc tái cấu trúc sâu rộng — tăng đầu tư cho online, mua lại Jet.com, xây dựng mạng lưới giao hàng tươi sống, chuẩn hóa hệ thống logistics và biến chuỗi cung ứng trở thành xương sống công nghệ. Reuters ghi nhận rằng Walmart dưới thời ông đã tăng trưởng trở lại, doanh thu vượt 680 tỷ USD, và giá cổ phiếu tăng hơn 4 lần so với năm 2014.

Một dấu ấn lớn khác của McMillon là chiến lược đặt nhân viên vào trung tâm. Walmart đã liên tục nâng lương cơ bản, mở rộng chương trình đào tạo và cải thiện điều kiện làm việc cho hàng triệu nhân viên toàn cầu. Những khoản chi lớn này từng khiến một số nhà đầu tư nghi ngại, nhưng McMillon khẳng định rằng muốn Walmart cạnh tranh được thì phải “đầu tư vào con người trước”. Financial Times nhận định rằng chính văn hóa nhân sự ổn định hơn đã giúp Walmart duy trì năng suất và giữ chân lao động tốt hơn trong các giai đoạn thị trường biến động.

Trong lĩnh vực kinh doanh, McMillon cũng là người định hình lại Walmart như một “nền tảng công nghệ” chứ không chỉ là chuỗi siêu thị: phát triển mảng quảng cáo Walmart Connect, mở rộng dịch vụ tài chính tiêu dùng, áp dụng AI trong kiểm kê, dự báo nhu cầu và tối ưu giao hàng. Ông cũng thu gọn hoạt động ở một số thị trường quốc tế để tập trung vào các khu vực trọng tâm, đồng thời mở rộng mạnh mẽ mảng bán lẻ đa kênh.

Việc ông tuyên bố nghỉ hưu khiến câu hỏi đặt ra là Walmart sẽ đi tiếp theo hướng nào, nhất là khi ngành bán lẻ toàn cầu đang bước vào giai đoạn AI-hóa sâu, khách hàng mua sắm “lai” giữa online và offline nhiều hơn, và cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt. Người kế nhiệm John Furner – hiện là CEO Walmart U.S. – được đánh giá có tư duy vận hành chặt chẽ và hiểu sâu mô hình bán lẻ truyền thống, nhưng vẫn phải gánh một trách nhiệm lớn: duy trì đà tăng trưởng mà McMillon đã tạo ra trong bối cảnh thị trường đầy bất ổn.

Trong suốt thời gian lãnh đạo, McMillon giữ phong cách ôn hòa nhưng kiên quyết, tránh những quyết định quá ồn ào nhưng vẫn đưa Walmart qua các cuộc chuyển dịch quan trọng. Ông là CEO đầu tiên của Walmart trưởng thành hoàn toàn từ trong nội bộ mà vẫn có tầm nhìn toàn cầu và tư duy đổi mới mạnh mẽ. Việc ông rời nhiệm sở không chỉ là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên, mà còn là thời khắc thử thách xem mô hình tổ chức mà ông xây dựng – kết hợp giữa công nghệ, giá rẻ và nhân sự ổn định – sẽ tiếp tục đứng vững hay phải tái định nghĩa một lần nữa.

Theo: Financial Times