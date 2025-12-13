Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20 bang khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump về thị thực H-1B

13-12-2025 - 22:56 PM | Tài chính quốc tế

Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta ngày 12/12 cho biết ông cùng tổng chưởng lý của 19 bang khác đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump.

20 bang khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump về thị thực H-1B - Ảnh 1.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp và tuyên bố quy định mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B, tháng 9/2025 (Ảnh: Washington Post/Getty Images)

Đơn kiện của 20 bang này liên quan đến chính sách áp mức phí lên tới 100.000 USD đối với các hồ sơ xin thị thực lao động H-1B mới của chính quyền Tổng thống Trump.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở San Francisco, ông Rob Bonta cho rằng việc tăng mạnh mức phí đối với thị thực dành cho lao động tay nghề cao là trái pháp luật, vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội Mỹ cho phép và đi ngược lại mục tiêu ban đầu của chương trình H-1B. Tất cả các bang tham gia vụ kiện đều do các tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ lãnh đạo.

"Không có chính quyền nào được phép viết lại luật nhập cư. Không một Tổng thống nào có thể phớt lờ Quốc hội - một nhánh quyền lực ngang hàng, phớt lờ Hiến pháp hay đứng trên pháp luật", ông Bonta nhấn mạnh.

Theo ông, dù các công ty công nghệ lớn là nhóm sử dụng thị thực H-1B nhiều nhất và từng bị một số nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích là lạm dụng chương trình để thuê lao động nước ngoài giá rẻ nhưng mức phí mới sẽ tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực thiết yếu khác của nền kinh tế bang và liên bang. Các ngành như y tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục, điều dưỡng và dịch vụ công có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng hơn do chi phí tuyển dụng tăng cao.

Ông Bonta cũng bày tỏ lo ngại rằng khoản phí 100.000 USD, được Tổng thống Trump ban hành thông qua một tuyên bố hồi tháng 9, có thể được áp dụng một cách chọn lọc, tùy theo quyết định của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.

Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh vấn đề nhập cư lao động tay nghề cao từ lâu đã gây chia rẽ trong nội bộ lực lượng ủng hộ ông Trump, giữa các nhóm theo đường lối dân túy và giới lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon - những người lo ngại Mỹ sẽ mất lợi thế trong cạnh tranh thu hút nhân tài toàn cầu.

Gần đây, Tổng thống Trump dường như đã có những phát biểu mềm mỏng hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tháng trước, ông thừa nhận Mỹ vẫn cần lao động nước ngoài trong một số lĩnh vực nhất định, do nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn khẳng định biện pháp tăng phí là hợp pháp và cần thiết. Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho rằng đây là "bước đi ban đầu, thận trọng nhằm cải cách chương trình H-1B", đồng thời nhấn mạnh chính sách này giúp bảo vệ người lao động Mỹ và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống.

Vụ kiện mới dự kiến được nộp lên tòa án liên bang tại bang Massachusetts, do Tổng chưởng lý California Rob Bonta và Tổng chưởng lý Massachusetts Andrea Joy Campbell đồng dẫn dắt. Đây là vụ kiện thứ 49 mà bang California khởi xướng nhằm vào chính quyền Tổng thống Trump kể từ đầu năm nay.

Theo An Khê

VTV

