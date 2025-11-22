Tập đoàn khổng lồ Reliance của Ấn Độ đã từ bỏ dầu Nga

MỚI NHẤT!
22-11-2025 - 17:47 PM |
Tài chính quốc tế
Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ấn Độ Reliance Industries đã tuyên bố ngừng hoàn toàn việc đưa dầu thô Nga vào nhà máy lọc dầu hàng đầu của mình tại Khu kinh tế đặc biệt Jamnagar (SEZ)
Bước đi trên đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2025. Lý do dẫn đến quyết định này là mong muốn tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.
Đại diện của Reliance cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga để đưa vào nhà máy lọc dầu của Tập đoàn tại Khu kinh tế đặc biệt, quyết định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11".
Một nguồn tin thân cận trong Tập đoàn đã xác nhận với tờ Financial Times (FT) rằng Reliance không còn có kế hoạch mua dầu thô giá rẻ từ Nga nữa, bất chấp nhận được nhiều ưu đãi lớn.
Trong suốt khoảng thời gian 3 năm qua, Reliance là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga với mức giá ưu đãi, đây là hợp đồng có lợi cho cả hai bên, giúp Moskva duy trì dòng tiền còn doanh nghiệp có lợi nhuận lớn.
Theo Energy Aspects, họ đã xử lý hàng chục triệu tấn dầu thô và thu về gần 6 tỷ đô la, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang châu Âu và Hoa Kỳ.
Lượng dầu còn lại của Nga, đặt mua từ trước khi lệnh trừng phạt mới nhất áp dụng sẽ được xử lý tại nhà máy lọc dầu thứ hai của công ty, hoạt động độc quyền cho thị trường nội địa Ấn Độ và không xuất khẩu sản phẩm.
Hiện tại phía Nga đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ khó khăn, nhưng triển vọng là không xán lạn, do vậy áp lực lên ngân sách của Moskva vào thời gian tới sẽ rất lớn.
Theo Sao Đỏ
Giáo dục và thời đại
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.