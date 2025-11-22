Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn khổng lồ Reliance của Ấn Độ đã từ bỏ dầu Nga

22-11-2025 - 17:47 PM | Tài chính quốc tế

Dầu thô Nga hiện không còn trong chuỗi chế biến của Tập đoàn năng lượng khổng lồ Reliance, mang lại nhiều khó khăn cho Moskva.

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ấn Độ Reliance Industries đã tuyên bố ngừng hoàn toàn việc đưa dầu thô Nga vào nhà máy lọc dầu hàng đầu của mình tại Khu kinh tế đặc biệt Jamnagar (SEZ)

Bước đi trên đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2025. Lý do dẫn đến quyết định này là mong muốn tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Đại diện của Reliance cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga để đưa vào nhà máy lọc dầu của Tập đoàn tại Khu kinh tế đặc biệt, quyết định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11".

Một nguồn tin thân cận trong Tập đoàn đã xác nhận với tờ Financial Times (FT) rằng Reliance không còn có kế hoạch mua dầu thô giá rẻ từ Nga nữa, bất chấp nhận được nhiều ưu đãi lớn.

Trong suốt khoảng thời gian 3 năm qua, Reliance là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga với mức giá ưu đãi, đây là hợp đồng có lợi cho cả hai bên, giúp Moskva duy trì dòng tiền còn doanh nghiệp có lợi nhuận lớn.

Theo Energy Aspects, họ đã xử lý hàng chục triệu tấn dầu thô và thu về gần 6 tỷ đô la, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang châu Âu và Hoa Kỳ.

Lượng dầu còn lại của Nga, đặt mua từ trước khi lệnh trừng phạt mới nhất áp dụng sẽ được xử lý tại nhà máy lọc dầu thứ hai của công ty, hoạt động độc quyền cho thị trường nội địa Ấn Độ và không xuất khẩu sản phẩm.

Hiện tại phía Nga đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ khó khăn, nhưng triển vọng là không xán lạn, do vậy áp lực lên ngân sách của Moskva vào thời gian tới sẽ rất lớn.

 

Theo Sao Đỏ

Giáo dục và thời đại

