Phát hiện thứ giống kẹo cao su ở thế giới ngoài Trái Đất

13-12-2025 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

"Kẹo cao su vũ trụ" mà tàu NASA mang về có liên quan đến nguồn gốc sự sống Trái Đất.

Một nghiên cứu mới dựa trên mẫu vật tiểu hành tinh Bennu mà tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA thả xuống Trái Đất năm 2023 đã tiết lộ một loại vật liệu giống như kẹo cao su, có thể đã xuất hiện trong hệ Mặt Trời từ 4,6 tỉ năm trước, tức thuở bắt đầu hình thành.

Theo Sci-News, vật liệu này từng mềm và dẻo giống y kẹo cao su mà chúng ta ăn ngày nay, nhưng sau đó đã cứng lại sau hàng tỉ năm.

Quan trọng hơn, "kẹo cao su vũ trụ" được hình thành từ các vật liệu giống polymer cực kỳ giàu nitơ và oxy, dạng phân tử phức tạp có thể đã cung cấp các tiền chất hóa học giúp kích hoạt sự sống Trái Đất.

Vì vậy, việc tìm thấy vật liệu này trong mẫu vật nguyên sơ từ Bennu rất quan trọng trong việc nghiên cứu về cách sự sống bắt đầu trên Trái Đất và có thể là trên cả các hành tinh, mặt trăng khác trong Thái Dương hệ.

Phát hiện thứ giống kẹo cao su ở thế giới ngoài Trái Đất - Ảnh 1.

Vật liệu giống kẹo cao su mà tàu NASA đã đem về từ thế giới ngoài Trái Đất bí ẩn mang tên Bennu - Ảnh: ĐẠI HỌC STANFORD

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các tác giả cho biết "kẹo cao su vũ trụ" có thể đã được hình thành khi tiểu hành tinh mẹ của Bennu nóng lên.

Bennu hiện đang trú ngụ trong Vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc, được cho là một phần của một tiểu hành tinh lớn hơn đã tan vỡ.

Tiểu hành tinh tiền thân này được hình thành từ các vật liệu trong tinh vân Mặt Trời - đám mây khí và bụi quay tròn tạo nên Hệ Mặt trời - và chứa nhiều loại khoáng chất cũng như hạt băng.

Khi tiểu hành tinh mẹ này bắt đầu nóng lên do bức xạ tự nhiên, một hợp chất gọi là carbamate được hình thành thông qua một quá trình liên quan đến amoniac và carbon dioxide.

Carbamate tan trong nước, nhưng nó tồn tại đủ lâu để phản ứng với chính nó và các phân tử khác để tạo thành các chuỗi lớn hơn và phức tạp hơn, không thấm nước.

Theo tiến sĩ Scott Sandford từ Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA, thành viên nhóm nghiên cứu, các bằng chứng cho thấy chất giống kẹo cao su này này đã được lắng đọng thành từng lớp trên các hạt băng và khoáng chất có trong tiểu hành tinh mẹ.

Vật liệu này trong suốt và mềm dẻo như kẹo cao su đã được nhai kỹ hoặc một loại nhựa mềm.

Nó cũng có tính dẻo – một chất liệu dễ uốn, tương tự như kẹo cao su đã qua sử dụng hoặc thậm chí là nhựa mềm, với thành phần hóa học tương tự polyurethane, một loại polymer tổng hợp đa năng mà nhân loại sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp ngày nay.

Nhưng khác với cấu trúc có trật tự của polyurethane, vật liệu cổ đại này có nhiều mối liên kết ngẫu nhiên, hỗn tạp hơn và thành phần các nguyên tố khác nhau giữa các hạt.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

Từ Khóa:
NASA

