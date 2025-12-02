Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu Thần Châu 20 sẽ quay về Trái Đất trong trạng thái không người lái

02-12-2025 - 16:39 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc cho biết tàu Thần Châu 20 sẽ trở về Trái Đất mà không có phi hành đoàn để chuyên gia đánh giá hư hại sau sự cố nứt kính cửa sổ trong nhiệm vụ quay về.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin tàu vũ trụ Thần Châu 20, con tàu đầu tiên bị đánh giá không đủ điều kiện quay về giữa nhiệm vụ, sẽ được đưa trở lại Trái Đất mà không có phi hành đoàn để các chuyên gia kiểm tra kỹ hơn mức độ hư hại.

Ngày 5/11, tàu Thần Châu 20 dự kiến đưa phi hành đoàn trở về sau 6 tháng làm nhiệm vụ trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm khởi hành, phi hành đoàn phát hiện vết nứt trên cửa sổ khoang trở về, khiến nhiệm vụ bị hoãn. Đây là lần đầu trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc xảy ra sự cố như vậy.

9 ngày sau sự cố, các phi hành đoàn đã phải trở về bằng một con tàu khác, khiến trạm Thiên Cung tạm thời không còn một tàu vũ trụ đủ điều kiện sử dụng. Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Trung Quốc phải triển khai khẩn cấp và thực hiện chuyến phóng dự phòng vào ngày 25/11, chỉ 20 ngày sau thông báo đầu tiên về sự cố.

Tàu Thần Châu 20 sẽ quay về Trái Đất trong trạng thái không người lái- Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Tương lai của tàu Thần Châu 20 vẫn chưa rõ ràng cho đến khi kênh CCTV công bố trong bản tin ngày 1/12 rằng con tàu sẽ trở về Trái Đất trong tình trạng không có phi hành đoàn. Người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc, ông Ji Qiming, cho biết tàu sẽ thu thập dữ liệu thực nghiệm xác thực nhất trong quá trình quay về, nhưng không nói rõ chi tiết.

Nhà thiết kế tàu Thần Châu, ông Jia Shijin, cho biết vết nứt xuất hiện do một mảnh rác vũ trụ nhỏ hơn 1 milimet nhưng di chuyển với tốc độ rất cao, tạo ra vết nứt dài hơn 1 centimét. Ông cho biết vết nứt không thể kiểm tra trực tiếp khi đang ở quỹ đạo và cần được đánh giá kỹ sau khi tàu trở về.

Ông Jia giải thích quyết định hoãn nhiệm vụ được đưa ra dựa trên kịch bản xấu nhất - vết nứt có thể lan rộng - khiến khoang trở về mất áp và luồng khí tốc độ cao xâm nhập, làm quá tải hệ thống hỗ trợ sự sống và gây nguy hiểm đến tính mạng phi hành đoàn.

Theo Mạnh Dương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của Ukraine: Kế hoạch vay 140 tỷ USD từ tài sản Nga bị chặn đứng bởi cơ quan hàng đầu EU

Buồn của Ukraine: Kế hoạch vay 140 tỷ USD từ tài sản Nga bị chặn đứng bởi cơ quan hàng đầu EU Nổi bật

Nhà thầu Trung Quốc bị tố rút ruột công trình thuỷ điện hơn 1 tỷ USD, chính quyền lập tức vào cuộc

Nhà thầu Trung Quốc bị tố rút ruột công trình thuỷ điện hơn 1 tỷ USD, chính quyền lập tức vào cuộc Nổi bật

Đế chế giao hàng 85 tỷ USD của 'ông vua đồ ăn': Hiện sở hữu 7 triệu tài xế, founder tâm niệm muốn xây 'catalog cho toàn cầu'

Đế chế giao hàng 85 tỷ USD của 'ông vua đồ ăn': Hiện sở hữu 7 triệu tài xế, founder tâm niệm muốn xây 'catalog cho toàn cầu'

16:06 , 02/12/2025
Hơn 1.000 người đã thiệt mạng vì lũ lụt trong vòng chưa đầy 1 tuần, vừa quay đi quay lại nhà cửa đã biến mất

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng vì lũ lụt trong vòng chưa đầy 1 tuần, vừa quay đi quay lại nhà cửa đã biến mất

15:55 , 02/12/2025
Nhà Trắng thông tin về tình trạng sức khoẻ của Tổng thống Trump

Nhà Trắng thông tin về tình trạng sức khoẻ của Tổng thống Trump

13:51 , 02/12/2025
Một chỉ số của Thái Lan tụt hậu so với Việt Nam: ThaiCham cảnh báo 'ác mộng'

Một chỉ số của Thái Lan tụt hậu so với Việt Nam: ThaiCham cảnh báo 'ác mộng'

13:10 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên