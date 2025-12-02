Tàu Thần Châu 20 sẽ quay về Trái Đất trong trạng thái không người lái

(Ảnh: AP)

Truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin tàu vũ trụ Thần Châu 20, con tàu đầu tiên bị đánh giá không đủ điều kiện quay về giữa nhiệm vụ, sẽ được đưa trở lại Trái Đất mà không có phi hành đoàn để các chuyên gia kiểm tra kỹ hơn mức độ hư hại.

Ngày 5/11, tàu Thần Châu 20 dự kiến đưa phi hành đoàn trở về sau 6 tháng làm nhiệm vụ trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm khởi hành, phi hành đoàn phát hiện vết nứt trên cửa sổ khoang trở về, khiến nhiệm vụ bị hoãn. Đây là lần đầu trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc xảy ra sự cố như vậy.

9 ngày sau sự cố, các phi hành đoàn đã phải trở về bằng một con tàu khác, khiến trạm Thiên Cung tạm thời không còn một tàu vũ trụ đủ điều kiện sử dụng. Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Trung Quốc phải triển khai khẩn cấp và thực hiện chuyến phóng dự phòng vào ngày 25/11, chỉ 20 ngày sau thông báo đầu tiên về sự cố.

(Ảnh: AP)

Tương lai của tàu Thần Châu 20 vẫn chưa rõ ràng cho đến khi kênh CCTV công bố trong bản tin ngày 1/12 rằng con tàu sẽ trở về Trái Đất trong tình trạng không có phi hành đoàn. Người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc, ông Ji Qiming, cho biết tàu sẽ thu thập dữ liệu thực nghiệm xác thực nhất trong quá trình quay về, nhưng không nói rõ chi tiết.

Nhà thiết kế tàu Thần Châu, ông Jia Shijin, cho biết vết nứt xuất hiện do một mảnh rác vũ trụ nhỏ hơn 1 milimet nhưng di chuyển với tốc độ rất cao, tạo ra vết nứt dài hơn 1 centimét. Ông cho biết vết nứt không thể kiểm tra trực tiếp khi đang ở quỹ đạo và cần được đánh giá kỹ sau khi tàu trở về.

Ông Jia giải thích quyết định hoãn nhiệm vụ được đưa ra dựa trên kịch bản xấu nhất - vết nứt có thể lan rộng - khiến khoang trở về mất áp và luồng khí tốc độ cao xâm nhập, làm quá tải hệ thống hỗ trợ sự sống và gây nguy hiểm đến tính mạng phi hành đoàn.