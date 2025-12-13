Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nga phản đối EU sử dụng tài sản đóng băng

13-12-2025 - 12:25 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Nga đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc sử dụng tài sản của ngân hàng này bị đóng băng tại châu Âu.

Nga cho rằng kế hoạch này là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ lợi ích của mình.

Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố khởi kiện Tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ - đơn vị nắm giữ nhiều tài sản - về những hành động mà Moscow cho là gây thiệt hại, ảnh hưởng đến khả năng thanh lý các khoản tiền và chứng khoán.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nga ở Moskva. Ảnh: Shutterstock/TTXV

Ngân hàng Trung ương Nga nhấn mạnh rằng nếu các kế hoạch nói trên được triển khai, Moscow sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý trên diện rộng. Các vụ kiện có thể được đệ trình tại tòa án quốc gia, cơ quan tư pháp của các nước liên quan, các tổ chức quốc tế và các hội đồng trọng tài, đồng thời tìm cách thi hành các phán quyết tư pháp tại lãnh thổ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Euroclear, Chính phủ Bỉ và EC hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện cũng như các tuyên bố mới nhất từ phía Nga. Tuy nhiên, tranh cãi pháp lý xung quanh số tài sản bị đóng băng, ước tính hàng trăm tỷ euro, đang ngày càng trở thành một trong những điểm nóng lớn nhất trong quan hệ giữa Nga và EU, đặc biệt trong bối cảnh phương Tây tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài chính dài hạn để hỗ trợ Ukraine.

Nga từ lâu đã phản đối mọi hình thức sử dụng tài sản của mình để hỗ trợ Kiev. Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào theo hướng này sẽ vấp phải phản ứng mà họ mô tả là gay gắt nhất. Moscow cho rằng các biện pháp như vậy không chỉ mang động cơ chính trị mà còn làm suy yếu nền tảng pháp lý của trật tự tài chính quốc tế.

EU thống nhất đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, 'nhấc bỏ' tảng đá ngáng đường Ukraine

Theo PV

VTV

