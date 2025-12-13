EU thống nhất đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, 'nhấc bỏ' tảng đá ngáng đường Ukraine

Ngày 12/12, EU đã thống nhất đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu. Quyết định này mở đường cho các kế hoạch tài chính dài hạn của EU nhằm duy trì khả năng phòng thủ và vận hành ngân sách của Ukraine trong những năm tới.

Theo thỏa thuận đạt được, khoảng 210 tỷ euro (246 tỷ USD) tài sản quốc gia của Nga sẽ bị phong tỏa trong thời gian không xác định, thay vì phải gia hạn định kỳ 6 tháng một lần.

Động thái này giúp loại bỏ nguy cơ một số quốc gia thành viên, đặc biệt là Hungary và Slovakia, có thể ngăn cản việc gia hạn lệnh đóng băng trong tương lai, từ đó buộc EU phải trả lại số tiền cho Moscow.

Việc đóng băng vô thời hạn được xem là bước đi then chốt để thuyết phục Bỉ ủng hộ kế hoạch sử dụng nguồn tiền Nga bị phong tỏa làm cơ sở cho khoản vay lên tới 165 tỷ euro dành cho Ukraine. Khoản vay này nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách quân sự và dân sự của Kyiv trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo đề xuất, Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay khi Nga thanh toán bồi thường chiến sự. Điều này khiến khoản vay trên thực tế mang tính chất viện trợ, được ứng trước từ các khoản bồi thường trong tương lai của Nga.

Các lãnh đạo EU dự kiến họp vào ngày 18/12 để hoàn tất cơ chế khoản vay bồi thường và xử lý những vấn đề còn tồn tại. Một trong những điểm then chốt là bảo đảm pháp lý cho Bỉ, quốc gia đang lưu giữ phần lớn tài sản Nga thông qua Euroclear, trong trường hợp Nga khởi kiện và giành phần thắng.

Phía Nga tuyên bố kế hoạch của EU là bất hợp pháp. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết đang kiện Euroclear tại tòa án Moscow, liên quan đến 185 tỷ euro tài sản bị phong tỏa kể từ năm 2022.

Theo Reuters