Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện thỏi vàng 1 kg trị giá hơn 4 tỷ đồng dưới bồn tắm, người đàn ông suýt vứt cả ‘kho báu’ vào sọt rác

12-12-2025 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện thỏi vàng 1 kg trị giá hơn 4 tỷ đồng dưới bồn tắm, người đàn ông suýt vứt cả ‘kho báu’ vào sọt rác

Một người thợ sửa ống nước đã trải qua một tình huống hiếm gặp trong nghề. Đó là tìm thấy một thỏi vàng 1 kg khi đang tháo bồn tắm.

Sự việc xảy ra khi ông Alif Babul - chủ một công ty sửa chữa dân dụng tại Canada- cùng người học việc là Dean Materi đang cải tạo phòng tắm trong một căn nhà. Khi tháo phần đáy bồn, Materi nhìn thấy một vật lấp lánh dưới sàn. Ban đầu ông nghĩ đó là bộ phận kim loại của đèn trang trí.

Đến khi dùng xẻng xúc thử và cảm nhận trọng lượng bất thường, ông mới nhặt lên để quan sát kỹ hơn. Vật thể đó hóa ra là một thỏi vàng nặng 1 kg, có đóng dấu và được định giá hơn 50.000 USD vào thời điểm được tìm thấy. Nếu quy đổi theo giá hiện tại, số vàng này có thể giá trị hơn 4 tỷ VNĐ.  

Phát hiện bất ngờ khiến cả hai bối rối. Thỏi vàng thậm chí suýt bị vứt vào sọt rác nếu họ không kiểm tra kỹ. “Ai lại cất thỏi vàng dưới bồn tắm chứ? Thật điên rồ”, ông Babul nói với CBC khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Phát hiện thỏi vàng 1 kg trị giá hơn 4 tỷ đồng dưới bồn tắm, người đàn ông suýt vứt cả ‘kho báu’ vào sọt rác- Ảnh 1.

Alif Babul và Dean Materi

Cả hai không mất nhiều thời gian để xác nhận giá trị thật của thỏi vàng. Sau khi kiểm tra và đối chiếu thông tin, họ liên hệ với chủ nhà. Người này sau đó xác nhận gia đình từng có thỏi vàng bị thất lạc.

Babul và Materi đã quyết định trả lại tài sản ngay lập tức. Gia chủ tỏ ra rất vui khi nhận lại tài sản có giá trị lớn.

“Chúng tôi cũng phấn khích khi tìm thấy nó”, ông Babul chia sẻ. Tuy nhiên, ông thừa nhận quyết định trả lại không hề dễ dàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn: “Trong tình hình kinh tế hiện nay, cũng hơi tiếc khi phải trả lại. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi phải làm điều đúng đắn. Hy vọng điều tốt sẽ tới”.

Theo Daily Mail, thỏi vàng mang ký hiệu JM và biểu tượng hai chiếc búa bắt chéo - dấu nhận diện của tập đoàn hóa chất đa quốc gia của Anh Johnson Matthey. Các thỏi vàng và bạc của hãng thường có độ tinh khiết 99,9%, sản xuất với các trọng lượng 1 ounce, 10 ounce hoặc 100 ounce, và nhiều thỏi có khắc số seri.

Theo Greek Reporter

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 năm từ “lời thề” phi lợi nhuận: Điều gì đẩy Altman và Musk giờ thành đối thủ không đội trời chung trong thị trường nghìn tỷ USD?

10 năm từ “lời thề” phi lợi nhuận: Điều gì đẩy Altman và Musk giờ thành đối thủ không đội trời chung trong thị trường nghìn tỷ USD? Nổi bật

EU tìm được cứu tinh

EU tìm được cứu tinh Nổi bật

Kỳ tích xây dựng tại Trung Quốc: Rải 8.000 tấn nhựa đường, hoàn thiện tuyến cao tốc huyết mạch chỉ trong 6 giờ

Kỳ tích xây dựng tại Trung Quốc: Rải 8.000 tấn nhựa đường, hoàn thiện tuyến cao tốc huyết mạch chỉ trong 6 giờ

21:30 , 12/12/2025
Romania sẵn sàng mua hết 'báu vật' của Moldova

Romania sẵn sàng mua hết 'báu vật' của Moldova

21:00 , 12/12/2025
Bỉ sẽ bị cô lập cùng Hungary nếu không đồng ý tịch thu tài sản đóng băng

Bỉ sẽ bị cô lập cùng Hungary nếu không đồng ý tịch thu tài sản đóng băng

20:30 , 12/12/2025
Biên giới đóng từ tháng 7, thương mại 'lao dốc' gần 50%: Hàng Thái Lan vẫn qua Lào vào Campuchia

Biên giới đóng từ tháng 7, thương mại 'lao dốc' gần 50%: Hàng Thái Lan vẫn qua Lào vào Campuchia

20:00 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên