Phát hiện thỏi vàng 1 kg trị giá hơn 4 tỷ đồng dưới bồn tắm, người đàn ông suýt vứt cả ‘kho báu’ vào sọt rác

Sự việc xảy ra khi ông Alif Babul - chủ một công ty sửa chữa dân dụng tại Canada- cùng người học việc là Dean Materi đang cải tạo phòng tắm trong một căn nhà. Khi tháo phần đáy bồn, Materi nhìn thấy một vật lấp lánh dưới sàn. Ban đầu ông nghĩ đó là bộ phận kim loại của đèn trang trí.

Đến khi dùng xẻng xúc thử và cảm nhận trọng lượng bất thường, ông mới nhặt lên để quan sát kỹ hơn. Vật thể đó hóa ra là một thỏi vàng nặng 1 kg, có đóng dấu và được định giá hơn 50.000 USD vào thời điểm được tìm thấy. Nếu quy đổi theo giá hiện tại, số vàng này có thể giá trị hơn 4 tỷ VNĐ.

Phát hiện bất ngờ khiến cả hai bối rối. Thỏi vàng thậm chí suýt bị vứt vào sọt rác nếu họ không kiểm tra kỹ. “Ai lại cất thỏi vàng dưới bồn tắm chứ? Thật điên rồ”, ông Babul nói với CBC khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Alif Babul và Dean Materi

Cả hai không mất nhiều thời gian để xác nhận giá trị thật của thỏi vàng. Sau khi kiểm tra và đối chiếu thông tin, họ liên hệ với chủ nhà. Người này sau đó xác nhận gia đình từng có thỏi vàng bị thất lạc.

Babul và Materi đã quyết định trả lại tài sản ngay lập tức. Gia chủ tỏ ra rất vui khi nhận lại tài sản có giá trị lớn.

“Chúng tôi cũng phấn khích khi tìm thấy nó”, ông Babul chia sẻ. Tuy nhiên, ông thừa nhận quyết định trả lại không hề dễ dàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn: “Trong tình hình kinh tế hiện nay, cũng hơi tiếc khi phải trả lại. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi phải làm điều đúng đắn. Hy vọng điều tốt sẽ tới”.

Theo Daily Mail, thỏi vàng mang ký hiệu JM và biểu tượng hai chiếc búa bắt chéo - dấu nhận diện của tập đoàn hóa chất đa quốc gia của Anh Johnson Matthey. Các thỏi vàng và bạc của hãng thường có độ tinh khiết 99,9%, sản xuất với các trọng lượng 1 ounce, 10 ounce hoặc 100 ounce, và nhiều thỏi có khắc số seri.

Theo Greek Reporter