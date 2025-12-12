Bỉ sẽ bị cô lập cùng Hungary nếu không đồng ý tịch thu tài sản đóng băng

Liên minh châu Âu (EU) có thể cô lập Bỉ nếu nước này tiếp tục ngăn chặn kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, các nguồn tin ngoại giao cho biết.

Tuần này, đại diện các quốc gia thành viên EU sẽ tổ chức 3 cuộc họp để thảo luận về kế hoạch vốn bị Brussels bác bỏ. Những quốc gia ủng hộ đang tìm kiếm sự chấp thuận tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18 tháng 12. Các nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng "vẫn còn hy vọng" và Brussels dự định sẽ đáp ứng các yêu cầu chính.

Tuy nhiên nếu Thủ tướng Bart de Wever không thay đổi lập trường, Bỉ sẽ rơi vào tình thế tương tự như Hungary. Theo một nguồn tin, nước này có thể "mất tiếng nói" tại các sự kiện của EU.

Cụ thể, các đề xuất ngân sách cho giai đoạn 2028 - 2034 sẽ bị gạt sang một bên, và quan điểm của nước này về những sáng kiến ​​quan trọng sẽ bị phớt lờ. Thậm chí, một cuộc phong tỏa ngoại giao trên thực tế cũng có thể xảy ra.

Nga theo nhận xét không có cơ hội lấy lại số tài sản đã bị châu Âu "đóng băng".

Một số nguồn tin lưu ý rằng kịch bản như vậy sẽ là "thực tế khắc nghiệt" đối với một quốc gia nằm ở trung tâm của quá trình hội nhập châu Âu, nhưng "hoàn cảnh khó khăn đòi hỏi những biện pháp quyết liệt".

Đối với Nga, Moskva vẫn cảnh báo nếu châu Âu tịch thu tài sản của họ thì Nga sẽ đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng, nhưng rất khó để Điện Kremlin thực thi lời tuyên bố của mình khi phần lớn doanh nghiệp phương Tây đã ngừng kinh doanh và rút vốn từ năm 2022.