Bỉ cảnh báo nghiêm khắc EU về tài sản chủ quyền bị đóng băng

Thủ tướng Bỉ, Bart De Wever.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất sử dụng các quỹ bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ một khoản vay cho Ukraine. Đề xuất của bà nhằm cung cấp cho Kiev 90 tỷ euro trong hai năm tới.

Một trong những điểm chính của đề xuất này là khoản "vay bồi thường" gây tranh cãi từ lâu, được bảo đảm bằng các quỹ của Nga bị phong tỏa, yêu cầu các tổ chức tài chính nắm giữ tài sản phải chuyển chúng sang một công cụ cho vay mới.

Theo các nguồn tin, EU cũng đang thúc đẩy việc tách rời biện pháp đóng băng tài sản khỏi các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga, và biến nó thành biện pháp vô thời hạn, nhằm tránh sự phản đối từ Hungary. Hiện tại, cả hai biện pháp này đều cần được gia hạn định kỳ bằng quyết định nhất trí.

Chủ tịch EC cũng lưu ý rằng, quyết định này có thể được thông qua bằng đa số đủ điều kiện của các thành viên khối, có khả năng bỏ qua sự phản đối của Bỉ.

Bỉ phải đối mặt với những rủi ro pháp lý và tài chính lớn nhất vì phần lớn số tiền của Nga, khoảng 185 tỷ euro (216 tỷ đô la), được giữ tại Euroclear, một công ty thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ.

"Thực sự có những giải pháp tốt hơn là 'ăn cắp' tiền từ ngân hàng trung ương Nga... Tôi thấy việc đó rất thiếu khôn ngoan và thiếu suy xét. Đó là tiền từ một quốc gia mà chúng ta không có chiến tranh… Nó giống như việc đột nhập vào một đại sứ quán, lấy hết đồ đạc rồi bán đi vậy”, hãng tin VRT dẫn lời Thủ tướng Bỉ Bart De Wever ngày 10/12 nói.

Ông De Wever cho biết, ông không loại trừ khả năng khởi kiện EU nếu tổ chức này quyết định thúc đẩy một quyết định "trái với luật pháp" và "gây ra rủi ro lớn" cho Bỉ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/12 cho biết, Moscow sẽ trả đũa bất kỳ hành động “tịch thu tài sản của Nga” nào, và đã chuẩn bị sẵn phương án đáp trả.

Ông Lavrov lập luận rằng, các nước ủng hộ Kiev ở phương Tây không còn tiền để tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine ngoài việc “cướp bóc” nước Nga.