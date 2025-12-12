Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hầu hết công dân Việt Nam tại biên giới Thái Lan - Campuchia được sơ tán an toàn

12-12-2025 - 08:20 AM | Tài chính quốc tế

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết phần lớn công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán khỏi các địa điểm có giao tranh gần đây.

Chiều 11/12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết phần lớn công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán khỏi các địa điểm có giao tranh những ngày gần đây.

Hầu hết công dân Việt Nam tại biên giới Thái Lan - Campuchia được sơ tán an toàn- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo bà Phạm Thu Hằng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia đã ban hành khuyến cáo công dân cân nhắc việc di chuyển tới các khu vực an ninh phức tạp, đồng thời chủ động rời khỏi những nơi đang có nguy cơ xung đột để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Công dân cũng được đề nghị tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và duy trì liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam.

“Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực biên giới đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa nơi đang xảy ra giao tranh” , bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn cho biết Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để đánh giá sát tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện ở sở tại theo dõi chặt chẽ diễn biến, liên hệ thường xuyên với chính quyền sở tại và các đầu mối cộng đồng người Việt. Các cơ quan đại diện được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong mọi tình huống.

“Chúng tôi duy trì đầy đủ các đường dây nóng của cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia, cùng đường dây nóng của Cục Lãnh sự để hỗ trợ công dân khi cần thiết”, bà Hằng nói, khẳng định công tác bảo hộ công dân luôn được Bộ Ngoại giao triển khai khẩn trương và kịp thời tại tất cả các địa bàn.

Hầu hết công dân Việt Nam tại biên giới Thái Lan - Campuchia được sơ tán an toàn- Ảnh 2.

Người dân sơ tán sau khi xảy ra xung đột tại biên giới Thái Lan - Campuchia, ngày 9/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Athit Perawongmetha)

Khi cần hỗ trợ hoặc tìm hiểu thông tin về bảo hộ, công dân có thể liên hệ qua các đường dây nóng sau:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Điện thoại: +66898966653;

E-mail: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Điện thoại: +66935367869; Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

- Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia

Điện thoại: +855977492430, +855316199999;

Email: ttcpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Cam-pu-chia

Điện thoại: +855979439888; Email: tlsq.battambang@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Cam-pu-chia

Điện thoại: +855.979.732255; Email: tlsqsiha@gmail.com

- Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao:

Điện thoại: +84981848484; Email: baohocongdan@gmail.com.

Theo Lê Diễm Châu

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỉnh giàu nhất Trung Quốc tham vọng nhân đôi GDP, ‘vượt Anh, bám sát Pháp’ để tương đương nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới: Tiềm năng đến đâu?

Tỉnh giàu nhất Trung Quốc tham vọng nhân đôi GDP, ‘vượt Anh, bám sát Pháp’ để tương đương nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới: Tiềm năng đến đâu? Nổi bật

Phát hiện 1 tỷ tấn kho báu dưới độ sâu gần 4.000 mét, có thể thay đổi hoàn toàn thị trường 6,3 nghìn tỷ USD

Phát hiện 1 tỷ tấn kho báu dưới độ sâu gần 4.000 mét, có thể thay đổi hoàn toàn thị trường 6,3 nghìn tỷ USD Nổi bật

Nga 'vỡ mộng' tìm khách hàng thay thế EU: Đường ống khí đốt công suất 100 tỷ mét khối/năm nối sang nước tỷ dân mất 10 năm mới xây xong

Nga 'vỡ mộng' tìm khách hàng thay thế EU: Đường ống khí đốt công suất 100 tỷ mét khối/năm nối sang nước tỷ dân mất 10 năm mới xây xong

08:00 , 12/12/2025
Đồng tiền yếu nhất thế giới sụt giảm đến 98% giá trị

Đồng tiền yếu nhất thế giới sụt giảm đến 98% giá trị

07:39 , 12/12/2025
CEO công ty Trung Quốc để robot chiến đấu T800 đạp văng xuống đất, quyết dập tắt nghi ngờ CGI

CEO công ty Trung Quốc để robot chiến đấu T800 đạp văng xuống đất, quyết dập tắt nghi ngờ CGI

06:55 , 12/12/2025
Đòn giáng của Mỹ phản tác dụng, Trung Quốc bật tốc đạt thành tựu 1.000 tỷ USD chưa quốc gia nào làm được: Vì đâu?

Đòn giáng của Mỹ phản tác dụng, Trung Quốc bật tốc đạt thành tựu 1.000 tỷ USD chưa quốc gia nào làm được: Vì đâu?

00:10 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên