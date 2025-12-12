Nga 'vỡ mộng' tìm khách hàng thay thế EU: Đường ống khí đốt công suất 100 tỷ mét khối/năm nối sang nước tỷ dân mất 10 năm mới xây xong

Việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia 2” (Power of Siberia 2) nối từ Nga sang miền Bắc Trung Quốc có thể kéo dài đến 10 năm. Đây là nhận định từ Lu Ruquan, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế và Công nghệ thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Tuyên bố này cho thấy, dù hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng hành trình để biến dự án thành hiện thực vẫn còn nhiều gian nan.

Tại Diễn đàn điều hành năng lượng quốc tế tuần này, ông Lu nhấn mạnh rằng việc triển khai Sức mạnh Siberia 2 đòi hỏi “khối lượng công việc khổng lồ, nguồn nhân lực lớn và quá trình đàm phán phức tạp”. Điều này đồng nghĩa với việc hai bên vẫn chưa hoàn tất toàn bộ các thỏa thuận chi tiết về thiết kế, đầu tư và vận hành.

Tuyến đường ống này sẽ vận chuyển khí từ Tây Siberia, đi qua Mông Cổ và kết nối với mạng lưới khí đốt ở miền Bắc Trung Quốc. Về quy mô, nếu hoàn tất, Sức mạnh Siberia 2 sẽ cho phép Nga cung cấp hơn 100 tỷ m3 khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc, tương đương tổng công suất hai tuyến Nord Stream từng hướng tới châu Âu trước khi bị phá hoại vào năm 2022.

Chủ tịch Gazprom, Alexei Miller, từng khẳng định rằng đây sẽ là dự án có “quy mô chưa từng có, chi phí đầu tư lớn nhất trong ngành công nghiệp khí đốt toàn cầu”. Không chỉ xây dựng đường ống chính, dự án còn bao gồm việc thiết lập hệ thống trung chuyển tại Mông Cổ (Soyuz Vostok) và mở rộng hạ tầng tiếp nhận phía Trung Quốc.

Hiện Mông Cổ đã đồng ý sơ bộ cho phép xây dựng tuyến trung chuyển qua lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, nhiều chi tiết kỹ thuật, tài chính và thời gian triển khai vẫn đang được thảo luận.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với châu Âu lao dốc sau xung đột Ukraine, việc xoay trục sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, trở thành chiến lược sống còn với Moscow.

Việc Sức mạnh Siberia 2 hoàn tất sẽ không chỉ giúp Nga bù đắp lượng khí đốt từng xuất sang EU, mà còn củng cố thêm liên kết chiến lược giữa hai cường quốc đang tìm cách giảm phụ thuộc vào phương Tây. Tuy vậy, với tiến độ còn bỏ ngỏ và những rào cản kỹ thuật, pháp lý và tài chính chưa được tháo gỡ, con đường dẫn khí từ Siberia đến Bắc Kinh vẫn còn dài và nhiều ngã rẽ.

Tham khảo Oilprice﻿