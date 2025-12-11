Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu Nga, Iran giá rẻ tràn ngập thị trường, dầu của nền kinh tế hơn 80 tỷ USD bị khách châu Á ép giá mạnh, chiết khấu lên tới 15 USD/thùng

11-12-2025 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Mức chiết khấu cho dầu Venezuela hiện gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do khách hàng quan ngại rủi ro từ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các khách mua dầu tại châu Á đang đòi chiết khấu sâu đối với dầu thô Venezuela khi thị trường tràn ngập nguồn cung dầu từ Nga và Iran, đồng thời rủi ro bốc hàng tại Venezuela tăng cao do Mỹ gia tăng hiện diện quân sự ở Caribe, Reuters dẫn lời các nhà giao dịch và nguồn tin thị trường cho biết.

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tịch thu một tàu chở dầu liên quan đến các lô hàng của Venezuela. Dù vậy, Venezuela, với GDP 82,7 tỷ USD (theo IMF), vẫn tăng xuất khẩu trong năm nay so với 2024, ngay cả khi Mỹ siết áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro. Trước khi có thông báo tịch thu, dữ liệu giám sát tàu cho thấy dòng chảy dầu của Venezuela chưa bị quân đội Mỹ can thiệp trực tiếp.

Khối lượng xuất khẩu tăng nhờ nỗ lực của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA. Tuy nhiên, giá dầu nặng của Venezuela chịu áp lực mạnh hơn do chất lượng kém và các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nguồn tin cho biết PDVSA “gần như không còn quyền đàm phán”. Trung Quốc – khách hàng lớn nhất – đang có nguồn cung dầu Nga và Iran rẻ và dồi dào, buộc PDVSA phải giảm giá mạnh. Mức chiết khấu cho dầu Venezuela hiện gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Một nhà giao dịch nói: “Họ phải chấp nhận mức giá thấp vì rủi ro cho tàu chở dầu khi vào các cảng gần khu vực có tàu hải quân Mỹ”.

Vài tuần gần đây, một số nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc hầu như không còn mặn mà với loại dầu Merey chủ lực của Venezuela ngay cả khi mức chiết khấu 14 USD/thùng so với dầu Brent. Một lô hàng giao đầu năm 2026 thậm chí được bán với mức chiết khấu 15 USD/thùng, trong khi cuối năm ngoái mức chiết khấu chỉ 5–8 USD/thùng.

Năm nay, 55–90% dầu Venezuela xuất sang Trung Quốc, tăng so với mức 40–60% năm ngoái. Trong tháng 11, Venezuela vận chuyển khoảng 746.000 thùng/ngày sang Trung Quốc, theo dữ liệu theo dõi tàu.

Tuần trước, Bộ trưởng Dầu mỏ Delcy Rodriguez cho biết sản lượng dầu Venezuela đạt 1,17 triệu thùng/ngày trong tháng 11.

Xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 11 tăng nhẹ lên khoảng 921.000 thùng/ngày, mức cao thứ 3 trong năm. Nhập khẩu nhiên liệu tăng gấp đôi lên 167.000 thùng/ngày.

Chevron – đối tác của PDVSA – đã tăng lượng dầu xuất sang Mỹ lên 150.000 thùng/ngày trong tháng 11, đồng thời cung cấp thêm naphta để pha loãng dầu siêu nặng. Nhập khẩu naphta, bao gồm từ Nga, giúp PDVSA duy trì lượng chất pha loãng để đảm bảo xuất khẩu ổn định trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chi phí vận chuyển dầu Venezuela tăng mạnh khi các chủ tàu áp dụng “điều khoản chiến tranh” (war clause) vào hợp đồng, nhằm tránh rủi ro bị trì hoãn, gián đoạn hoặc nguy cơ tàu bị Mỹ bắt giữ gần vùng biển Venezuela. Điều khoản này cho phép tàu đổi tuyến, xả hàng tại cảng an toàn hơn, hoặc hủy chuyến trong khu vực có nguy cơ xung đột.

Các điều khoản này làm chi phí vận tải sang châu Á tăng vọt, buộc PDVSA phải tăng chiết khấu sâu hơn nữa để đẩy hàng, các nguồn tin cho biết.

Tham khảo: Reuters﻿

Tung đòn trừng phạt trực diện Moscow, Mỹ bất ngờ cho 'ông trùm' dầu khí Nga hưởng đặc quyền

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo

Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo Nổi bật

Một tài sản giá tăng 102%, bỏ xa vàng, dự kiến chưa dừng đà tăng: Gây sốt từ giới đầu tư đến nhà sản xuất

Một tài sản giá tăng 102%, bỏ xa vàng, dự kiến chưa dừng đà tăng: Gây sốt từ giới đầu tư đến nhà sản xuất Nổi bật

Quan hệ Mỹ - châu Âu thêm rạn nứt

Quan hệ Mỹ - châu Âu thêm rạn nứt

08:41 , 11/12/2025
Hàn Quốc siết kiểm soát quảng cáo tạo bởi AI

Hàn Quốc siết kiểm soát quảng cáo tạo bởi AI

08:32 , 11/12/2025
Châu Âu họp khẩn, thảo luận với ông Trump chốt thoả thuận hòa bình Nga - Ukraine

Châu Âu họp khẩn, thảo luận với ông Trump chốt thoả thuận hòa bình Nga - Ukraine

08:11 , 11/12/2025
Cảnh báo ĐỎ: Cơn bão mới giật 160 km/h hoành hành, trường học đóng cửa, chuyến bay bị hủy hàng loạt

Cảnh báo ĐỎ: Cơn bão mới giật 160 km/h hoành hành, trường học đóng cửa, chuyến bay bị hủy hàng loạt

07:23 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên