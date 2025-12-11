Cảnh báo ĐỎ: Cơn bão mới giật 160 km/h hoành hành, trường học đóng cửa, chuyến bay bị hủy hàng loạt

Người dân Ireland đã được kêu gọi "coi trọng cảnh báo thời tiết" khi cơn bão Bram nguy hiểm càn quét đất nước này.

Các nhà dự báo cảnh báo một số hạt có thể được đặt cảnh báo đỏ (red alert) nghiêm trọng nhất vì thời tiết khắc nghiệt, khi các trường học đóng cửa, 22.000 hộ gia đình mất điện và hàng chục chuyến bay tại Sân bay Dublin bị hủy do gió giật 160 km/h.

Cơn bão tàn khốc, được Met Éireann đặt tên vào ngày hôm qua, đã chính thức đổ bộ vào Ireland lúc 9 giờ tối qua (giờ địa phương).

Ảnh vệ tinh của cơn bão

Cơn bão đổ bộ vào phía tây nam và được dự kiến sẽ càn quét khắp đất nước trong ngày, với Met Éireann ban hành một loạt cảnh báo cam (Orange warnings) "nguy hiểm" trên gần như mọi hạt trong hôm nay.

Công ty ESB Networks xác nhận 22.000 hộ gia đình, trang trại và doanh nghiệp bị mất điện do gió lớn, với hầu hết các cơ sở bị ảnh hưởng nằm ở Cork, Tipperary, Wexford, Limerick và Kildare. Nhà cung cấp năng lượng cảnh báo sẽ có thêm nhiều sự cố mất điện hơn nữa vào cuối ngày.

Các trường học ở một số khu vực trên cả nước đã thông báo sẽ không mở cửa hôm nay do ảnh hưởng của bão. Hàng chục chuyến bay đã bị hủy tại Sân bay Dublin gây ra hỗn loạn du lịch.

Sân bay cho biết: “Bão Bram đang tác động đến các chuyến bay tại Sân bay Dublin hôm nay. Tính đến 12 giờ trưa, tổng cộng 73 chuyến bay đã bị các hãng hàng không hủy, bao gồm 36 chuyến đến và 37 chuyến đi. Sự gián đoạn hơn nữa có thể xảy ra vào cuối ngày hôm nay khi tốc độ gió được dự kiến sẽ tăng lên.”

Những hình ảnh ở Tragumna, phía tây Cork, cho thấy những con sóng cao hàng mét đập vào và tràn qua bức tường chắn biển. Ga Waterford đã đóng cửa sáng nay do lũ lụt khi mưa qua đêm khiến đường ray ngập nước.

Mưa to, gió lớn đã càn quet

Hàng loạt chuyến bay bị huỷ

Sáng nay, các cơ quan dự báo thời tiết đã đặt toàn bộ đất nước trong cảnh báo gió cam. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết: “Bão Bram sẽ mang theo gió nam rất mạnh đến cấp bão với những cơn gió giật nghiêm trọng.”

Chính quyền cảnh báo về "ngập lụt các khu vực ven biển thấp, đặc biệt trong thời gian thủy triều lên, sóng tràn bờ, điều kiện đi lại khó khăn, mảnh vỡ, vật thể lỏng lẻo bị dịch chuyển, sự kiện ngoài trời bị ảnh hưởng và mất điện."

Nguồn: The Sun