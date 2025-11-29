Hơn 300 người thiệt mạng do bão lũ tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia

Tỉnh Tây Sumatra ngập sâu sau khi nước lũ bất ngờ ập đến, ngày 27/11/2025 (Ảnh: AP)

Số người chết tại Indonesia tăng lên 174

Tại Indonesia, giới chức đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị cô lập ở đảo Sumatra - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước lũ dâng nhanh gây sạt lở đất, cuốn trôi nhà cửa và chia cắt nhiều cộng đồng dân cư.

Tại tỉnh Tây Sumatra, người dân Misniati (53 tuổi) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nước lũ bất ngờ ập đến: "Khi tôi chạy về nhà để báo cho chồng, nước đã tới ngang thắt lưng. Khi vào đến cửa nhà, nước lên đến ngực". Bà cho biết gia đình không ngủ suốt đêm để theo dõi mực nước.

Lực lượng cứu hộ vớt thi thể nạn nhân lũ lụt được tìm thấy trên sông ở Padang Pariaman, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 29/11/2025 (Ảnh: AP)

Giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 174 người thiệt mạng và gần 80 người mất tích tại Sumatra. Ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB), cho biết con số thương vong có thể tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những khu vực còn bị cô lập. Nhiều tuyến giao thông và hệ thống liên lạc hiện vẫn bị gián đoạn.

Tại miền Bắc Sumatra, nước rút để lại hàng loạt ô tô và xe tải bị vùi sâu trong bùn. Dự báo thời tiết cho thấy mưa vẫn tiếp diễn trên nhiều khu vực của đảo, dù cường độ có khả năng giảm bớt.

Thái Lan sử dụng xe lạnh chứa thi thể

Miền Nam Thái Lan là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 145 người thiệt mạng, trong đó phần lớn thuộc tỉnh Songkhla. Tại thành phố Hat Yai, nhiều cư dân phải trèo lên mái nhà chờ được giải cứu bằng thuyền.

Bệnh viện Songklanagarind cho biết nhà xác đã quá tải và phải huy động xe tải đông lạnh để chứa thi thể. "Chúng tôi không còn chỗ trống", một nhân viên nhà xác cho biết.

Nhiều người dân địa phương đã phản ánh về tình hình nước lũ dâng nhanh bất thường. Ông Kamban Wongpanya (67 tuổi) kể: "Nước dâng đến sát trần tầng 2, chúng tôi phải ngồi trên mái nhà". Trong khi đó, một chủ cửa hàng cho biết cửa hiệu của ông bị hư hại nghiêm trọng và bị trộm nhiều hàng hóa.

Miền Nam Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt (Ảnh: AP)

Tại Malaysia, lũ lụt do mưa lớn khiến 2 người thiệt mạng và nhiều khu vực của bang Perlis ngập sâu.

Mùa mưa hàng năm tại Đông Nam Á vốn thường gây ra lũ lụt, nhưng năm nay tình hình trở nên nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và một cơn bão nhiệt đới. Giới chuyên gia cho rằng khí hậu ấm lên khiến lượng hơi ẩm trong khí quyển tăng, dẫn tới mưa lớn hơn và thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn.

Ông Renard Siew, cố vấn về biến đổi khí hậu tại Trung tâm Quản trị và Nghiên cứu Chính trị Malaysia, cho biết: "Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng tồi tệ khi nhiệt độ toàn cầu tăng. Và đó chính xác là điều chúng ta đang chứng kiến".