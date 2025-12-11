Dừng tìm nạn nhân vụ cháy chung cư Hong Kong, số phận của những người chưa được tìm thấy sẽ thế nào?

Sau hơn một tuần căng mình tìm kiếm giữa những tòa nhà cháy đen tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc), lực lượng cứu hộ đã tuyên bố kết thúc chiến dịch. Số người thiệt mạng được xác nhận lên tới 160 người, theo Reuters. Nhưng đi kèm với con số thương vong khổng lồ ấy là một câu hỏi đau lòng: những người chưa thể tìm thấy – hoặc có thể đã bị thiêu rụi hoàn toàn – sẽ có số phận ra sao?

Ảnh Bloomberg

Những trường hợp "không thể xác minh"

Trong báo cáo cập nhật ngày 9–10/12, cảnh sát Hong Kong cho biết tổng cộng 160 người đã thiệt mạng sau khi hoàn tất việc rà soát toàn bộ 8 tòa nhà thuộc Wang Fuk Court. Con số này tăng từ 159 lên 160 sau quá trình pháp y, khi một bộ hài cốt được xác định là của hai nạn nhân khác nhau, theo The Straits Times tóm lược Reuters.

Tuy vậy, số người mất tích – tức không thể liên lạc, chưa được xác minh danh tính và không tìm thấy thi thể – vẫn tồn tại. Theo Reuters, tại thời điểm giữa tuần đầu sau thảm họa, hơn 40 người vẫn còn mất tích, và lực lượng cứu hộ cảnh báo không loại trừ khả năng nhiều người sẽ “mãi mãi không được tìm thấy”.

Đại diện cảnh sát, bà Tsang Shuk-yin, được Reuters trích lời: “Some bodies have turned into ash. We might not be able to locate all missing individuals" - (“Một số thi thể đã biến thành tro. Chúng tôi có thể sẽ không thể tìm thấy tất cả những người mất tích”).





Đến ngày 3/12, sau quá trình tìm kiếm sâu hơn trong các tòa bị cháy, Reuters cập nhật số người mất tích giảm xuống 31 trường hợp. Dữ liệu tổng hợp sau khi kết thúc chiến dịch cho thấy còn 6 trường hợp ‘unaccounted for’ – tức chưa thể xác minh hoàn toàn.

Cảnh sát nhấn mạnh rằng: Con số 6 người mất tích không đồng nghĩa là họ còn sống – mà là không còn đủ thông tin hay dấu vết để xác nhận.

Ảnh ABC News

Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ

Ngay từ khi đám cháy được kiểm soát, Hong Kong đã triển khai chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn quy mô nhất trong nhiều năm. Theo Reuters, lực lượng cứu hộ phải tiếp cận từng tầng, từng căn hộ, kể cả những nơi kết cấu bị hư hại nghiêm trọng. Họ dùng máy quay nhiệt, camera dò tìm và thiết bị đo khí độc để bảo đảm an toàn.

Ở những khu vực cháy rụi, công tác thu gom mẫu vật phải tiến hành thủ công để tránh phá hủy các dấu vết mong manh. Các chuyên gia pháp y sàng lọc tro tàn, nhặt từng mẩu xương nhỏ, vật dụng kim loại… rồi đưa về phòng thí nghiệm để phân tích ADN. SCMP cho biết lực lượng cứu hộ còn phải kiểm tra cả mái nhà và các lối thoát hiểm, nơi nhiều người có thể đã ngã gục khi đang cố chạy thoát.

Ảnh NY Post

Trong khi đó, cảnh sát lập trung tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân, thu thập mẫu ADN, hồ sơ nha khoa và dữ liệu nhận dạng nhằm phục vụ đối chiếu. 1 hãng tin địa phương cho biết toàn bộ hệ thống pháp y Hong Kong phải hoạt động hết công suất để xử lý lượng mẫu vật khổng lồ được chuyển tới mỗi ngày.

Tuy nhiên, tất cả nỗ lực ấy vẫn không thể vượt qua giới hạn vật lý của thảm họa. Khi thi thể đã biến thành tro, việc nhận dạng trở thành điều không thể.

Theo Reuters, cảnh sát Hong Kong hiện chưa đưa ra tuyên bố pháp lý cuối cùng cho các trường hợp không tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, theo luật, nếu có đủ căn cứ cho thấy một người có mặt trong tòa nhà khi vụ cháy xảy ra và không thể liên lạc trong thời gian dài, tòa án có thể ban hành “presumption of death” – phán quyết xác nhận tử vong dựa trên suy đoán hợp lý.

Dưới đây là Infographic tóm tắt vụ việc:



