“Đó là một cơn mưa của sự tuyệt vọng”: Tâm sự ám ảnh của người sống sót trong vụ cháy chung cư Hong Kong (Trung Quốc)

William Li, 40 tuổi, sống ở tầng hai của một khu chung cư 32 tầng tại Tai Po, phía bắc Hong Kong, đã chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng của mình qua Facebook vào ngày 28/11 vừa qua.

Vào ngày 26, ngày xảy ra hỏa hoạn, William đang nghỉ ngơi ở nhà thì vợ anh gọi điện báo tin về đám cháy. Khi anh mở cửa chính để thoát thân, hành lang tối đen như mực với khói dày đặc khiến anh khó thở. Anh vội đóng cửa lại và gọi cho vợ, hỏi liệu họ có thể sơ tán qua lối thoát hiểm dẫn ra sảnh không, nhưng vợ anh cho biết sảnh đã bị ngọn lửa bao trùm, cắt đứt đường thoát.

Anh kể lại: “Tôi bị mắc kẹt trong một nhà tù gọi là nhà. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bất lực chờ đợi lực lượng cứu hộ.”

Lấy lại bình tĩnh, anh làm ướt một chiếc khăn tắm khi nghe thấy tiếng ai đó la hét trong hành lang. Anh cầm chiếc khăn ướt và vội vàng lao ra ngoài. Mặc dù nước mắt giàn giụa và cổ họng bỏng rát vì khói, anh vẫn lần theo bức tường hành lang và đưa được một cặp vợ chồng vào căn hộ của mình.

Nhưng khung cảnh nhìn từ cửa sổ của anh thật sự tuyệt vọng. Những mảnh vỡ màu đen lẫn với ngọn lửa đang rơi xuống bên ngoài. Anh nói: “Đó là một cơn mưa của sự tuyệt vọng. Nó quá tàn nhẫn, tôi cảm thấy như mình không thể thở được.”

Anh nói thêm: “Trong cuộc sống, sự gặp gỡ, chia ly, và những thăng trầm của số phận là ngoài tầm kiểm soát, nhưng tôi luôn nghĩ rằng ít nhất tôi có thể kiểm soát cơ thể mình. Ngay cả sự kiểm soát cuối cùng này cũng bị ngọn lửa cướp đi một cách tàn nhẫn. Chưa bao giờ câu hỏi triết học về ‘sống hay chết’ lại được đặt ra một cách cụ thể và tàn bạo như vậy trước mắt tôi, và câu trả lời lại không nằm trong tay tôi.”

Ảnh: Wiliiam Li/Facebook

Khi tiếng nổ liên tục vang lên và anh lo sợ bị mắc kẹt mãi mãi trong nhà tù này, anh nhìn thấy lính cứu hỏa ở ngoài cửa sổ. Anh vẫy tay và dùng đèn pin ra hiệu cầu cứu. Khoảng 4 giờ chiều, tức là khoảng một giờ sau khi đám cháy bắt đầu, lính cứu hỏa đã phát hiện ra họ, và họ được giải cứu bằng xe thang khoảng 6 giờ tối.

Anh than thở: “Điều khiến tôi nghẹt thở hơn cả khói dày đặc là sự bất lực hoàn toàn. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên ở đó”.

Lính cứu hỏa ưu tiên giải cứu cặp vợ chồng kia trước. Trong khi chờ đợi bên trong, anh cân nhắc xem nên mang theo những gì – đồ vật có giá trị, đồ chơi của con, kỷ vật của vợ – nhưng cuối cùng anh đã không mang theo gì cả. Anh nói: “Tôi đáng lẽ có thể lấy được nhiều hơn, nhưng tôi đứng đó, nhìn sự hỗn loạn xung quanh tôi. Cảm giác như đang nói lời tạm biệt với ngôi nhà của tôi.” Anh nói thêm: “Tôi biết ơn những người lính cứu hỏa đã liều mạng cứu chúng tôi.”

Ảnh: Reuters

William Li hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Anh nói: “Trận hỏa hoạn kinh hoàng này khiến tôi nhận ra sự vô thường của cuộc sống – rằng chúng ta không bao giờ là chủ nhân của cuộc đời mình, chỉ là những cư dân tạm thời và mong manh.” Anh kết luận: “Mặc dù đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng tinh thần của chúng ta mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhau chữa lành và xây dựng lại.”

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ 51 phút chiều ngày 26 tại Wang Fuk Court, một khu chung cư 31 - 32 tầng với 8 tòa nhà ở Tai Po, phía bắc Hong Kong và đã được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 43 giờ. Số người thiệt mạng, bao gồm một lính cứu hỏa, đã lên tới 128 người, với 79 người bị thương và khoảng 200 người mất tích. Dự kiến sẽ có thêm nhiều người tử vong khi các hoạt động tìm kiếm tiếp tục. Hong Kong đã tuyên bố ba ngày kể từ ngày 29/11 là thời gian để tang chính thức.