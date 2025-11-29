Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Reuters: Ngoại trưởng Mỹ có động thái bất thường giữa thời điểm Ukraine đặc biệt khó khăn

29-11-2025 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Reuters: Ngoại trưởng Mỹ có động thái bất thường giữa thời điểm Ukraine đặc biệt khó khăn

Việc ngoại trưởng Mỹ vắng mặt trong sự kiện là điều cực kỳ hiếm.

Tiêu điểm

Reuters dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ bỏ qua cuộc họp các ngoại trưởng NATO tại Brussels vào tuần tới. Đây là một sự vắng mặt hết sức bất thường của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tại cuộc gặp xuyên Đại Tây Dương quan trọng.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau sẽ thay mặt Washington tham dự, một quan chức cho hay.

Đáng chú ý

Sự vắng mặt hết sức bất thường

Thông thường, NATO tổ chức 2 cuộc họp chính thức của các ngoại trưởng mỗi năm, và việc ngoại trưởng Mỹ vắng mặt là điều cực kỳ hiếm. Năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Ngoại trưởng Rex Tillerson khi đó ban đầu dự định bỏ qua một cuộc họp vào tháng Tư, nhưng sau đó sự kiện đã được sắp xếp lại để phù hợp với lịch của ông.

Họ nói gì - nghĩ gì

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters rằng ông Rubio đã tham dự họp hành đủ nhiều.

"Ngoại trưởng Rubio đã tham dự hàng chục cuộc họp với các đồng minh NATO, và sẽ là bất khả thi nếu kỳ vọng ông có mặt ở mọi cuộc họp," quan chức này nói.

Thời điểm khó khăn của Ukraine

Hiện chưa rõ lý do ông Rubio dự định bỏ qua cuộc họp ngày 3/12.

Tuy nhiên, khả năng ông vắng mặt diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Ukraine đang gấp rút thu hẹp khác biệt liên quan đến kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, trong khi một số nhà ngoại giao châu Âu phàn nàn rằng họ bị gạt ra ngoài tiến trình này.

Tình huống diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Ukraine. Ngoài những lo ngại về tiến trình hòa bình, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak, đã từ chức hôm 28/11, chỉ vài giờ sau khi các cơ quan chống tham nhũng khám xét nhà riêng của ông.

Hiện tại, các quan chức Ukraine và châu Âu lo ngại về khả năng bị ép buộc chấp nhận một thỏa thuận quá có lợi cho Nga, và những lo ngại này đã gia tăng đáng kể sau khi bản dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh bị rò rỉ tới truyền thông hôm 18/11.

Tác động

Sự vắng mặt của ông Rubio có nguy cơ làm dấy thêm nghi ngờ về cam kết của Washington đối với an ninh châu Âu, vốn đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây.

Theo Thư Nghiêm

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Ukraine, mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mặc đòn thuế Mỹ, GDP Ấn Độ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Mặc đòn thuế Mỹ, GDP Ấn Độ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới Nổi bật

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ

Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ Nổi bật

Đất hiếm - Cuộc chiến "vàng công nghiệp": Quân cờ chiến lược

Đất hiếm - Cuộc chiến "vàng công nghiệp": Quân cờ chiến lược

15:12 , 29/11/2025
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 2 tàu "bóng tối" chở dầu của Nga phát nổ ngoài khơi

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 2 tàu "bóng tối" chở dầu của Nga phát nổ ngoài khơi

13:25 , 29/11/2025
Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt

Cặp vợ chồng thoát chết trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc) nhờ khăn ướt

12:54 , 29/11/2025
Loại Pháp, nước đồng minh của Mỹ chốt Trung Quốc xây đường cao tốc 1,5 tỷ USD trong 2 năm, cho Bắc Kinh vận hành gần 30 năm để thu hồi vốn

Loại Pháp, nước đồng minh của Mỹ chốt Trung Quốc xây đường cao tốc 1,5 tỷ USD trong 2 năm, cho Bắc Kinh vận hành gần 30 năm để thu hồi vốn

11:56 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên