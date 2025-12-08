Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài sản của Nga sẽ bị chặn vĩnh viễn do phát hiện ra lỗ hổng?

08-12-2025 - 21:15 PM | Tài chính quốc tế

Tài sản của Nga rất khó trở về quyền kiểm soát của Moskva khi Liên minh châu Âu quyết tâm thu giữ.

Ủy ban châu Âu đã phát hiện ra một điều khoản trong luật của mình cho phép chặn vô thời hạn tài sản của Nga tại EU mà không cần sự đồng ý nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên, tờ Financial Times (FT) đưa tin.

Theo ấn phẩm FT, biện pháp này mở đường cho việc sử dụng số tiền trên để tài trợ cho Ukraine, tránh được sự phủ quyết tiềm tàng từ các quốc gia riêng lẻ như Bỉ hoặc Hungary.

Bỉ - quốc gia nắm giữ phần lớn dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga tại kho lưu trữ Euroclear, trước đây đã bày tỏ lo ngại về các rủi ro pháp lý và các hành động trả đũa tiềm tàng từ Moskva.

Đề xuất của Ủy ban châu Âu kêu gọi cấp các khoản vay cho Kyiv với tổng giá trị lên tới 165 tỷ euro được bảo đảm bằng số tài sản này, với khoản hoàn trả sẽ đến từ tiền bồi thường chiến tranh của Nga.

Châu Âu quyết tâm tịch thu số tiền dự trữ của Nga bằng mọi cách.

"Nếu EU quyết định vay vốn để hỗ trợ Ukraine, điều này đòi hỏi sự nhất trí. Tuy nhiên, nếu sử dụng tài sản bị đóng băng, kế hoạch này có thể được đa số phiếu thông qua", một quan chức EU giấu tên nói với hãng tin CNBC.

Tờ FT nhấn mạnh rằng quyết định trên có thể là nỗ lực cuối cùng nhằm bảo toàn viện trợ tài chính cho Ukraine, do những bất đồng ngày càng gia tăng trong khối và các công cụ pháp lý sắp cạn kiệt.

Ngoài ra còn có thông tin cho rằng châu Âu mà cụ thể là Bỉ đã âm thầm tiêu hết số tiền trong kho dự trữ của Nga bị họ đóng băng, cho nên EU đang trì hoãn viện trợ Ukraine để tránh lộ lọt thông tin bất lợi.

Theo Financial Times/CNBC

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

