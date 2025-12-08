Xe ô tô Trung Quốc vừa gây ra vụ việc chấn động: Còn quá sớm để loại bỏ con người?

Theo báo cáo năm 2023 của công ty tư vấn McKinsey, Trung Quốc, vốn là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, một ngày nào đó cũng có thể trở thành thị trường hàng đầu cho xe tự hành. Giá cước cơ bản của những chuyến xe tự động chỉ từ 4 NDT, so với 18 NDT của một chiếc taxi do người lái. Nhiều người dùng bày tỏ sự hưởng ứng với dịch vụ mới này, vì họ có thể không cần phải mua một chiếc ô tô mới cho riêng mình.

Thế nhưng, sự việc mới nhất đã khiến dư luận có cái nhìn khác về robot taxi. Cụ thể, một chiếc xe taxi robot của Baidu đang hoạt động tại thành phố Chu Châu, Trung Quốc đã gây ra vụ va chạm nghiêm trọng. Hậu quả khiến hai người đi bộ phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt.

Các nhân chứng kể lại cảnh tượng hỗn loạn trên đường, khi một chiếc robotaxi của Baidu va chạm với hai người đi bộ. Video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một người bị kẹt bên dưới chiếc xe tự hành trong khi một người khác bị thương gần đó. Những người qua đường đã cùng nhau nâng chiếc xe lên để giúp đỡ.

Chính quyền điều tra vụ va chạm xe taxi robot của Baidu

Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng sau vụ va chạm, với đội cứu hộ đưa hai người đi bộ bị thương đến bệnh viện. Cả hai vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), và bệnh viện vẫn chưa cung cấp thông tin về tình trạng của họ.

Theo truyền thông Trung Quốc, một đại diện dịch vụ khách hàng của Hello xác nhận công ty đã được thông báo về vụ tai nạn và cho biết họ đang "tích cực hợp tác với các bộ phận liên quan". Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chưa có kết quả cuối cùng. Cảnh sát giao thông địa phương cũng xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ việc.

Các báo cáo ban đầu cho biết phương tiện liên quan đến vụ tai nạn là mẫu Apollo RT6 do Baidu cung cấp. RT6, được Baidu và JMC hợp tác phát triển, là thế hệ thứ sáu của dòng xe tự hành Apollo của Baidu.

Đội xe tự hành của Hello tại Chu Châu bắt đầu mở rộng quy mô vào tháng 8/2025 sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để thử nghiệm trên đường công cộng, cho phép khoảng 20 đến 30 xe tự lái hoạt động trên các tuyến đường được chỉ định trên khắp thành phố.

Hello đặt mục tiêu có 50.000 xe taxi tự động vào năm 2027

Trước khi xảy ra sự cố, Hello, một công ty liên kết với Alibaba nổi tiếng với nền tảng chia sẻ xe đạp và bước tiến gần đây vào dịch vụ gọi xe. Họ đặt ra tham vọng trong lĩnh vực di động tự động. Việc tăng cường năng lực robotaxi của Baidu diễn ra trong bối cảnh các công ty Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu trong công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, ô tô điện và xe tự lái.

Công ty tiết lộ rằng xe tự hành L4 đầu tiên của họ dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào tháng 6/2026, với số lượng giao hàng hạn chế dự kiến sớm nhất là vào tháng 3. Đồng sáng lập Yu Qiankun cũng tuyên bố rằng Hello đặt mục tiêu đưa hơn 50.000 xe taxi robot lên đường vào năm 2027.

Các cuộc thử nghiệm tự động của Hello vẫn còn hạn chế, chỉ hoạt động ở các thành phố nhỏ hơn là Chu Châu và Lệ Dương. Tuy nhiên, sau sự cố này, công ty đã dừng dịch vụ taxi robot tại Chu Châu.

Ngược lại, Apollo Go của Baidu là một trong những nhà cung cấp robotaxi hàng đầu thế giới, với hoạt động hiện trải rộng trên 22 thành phố. Mạng lưới của họ bao gồm các trung tâm lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Thâm Quyến cũng như các thị trường quốc tế như Dubai và Abu Dhabi.