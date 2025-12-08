Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạ

08-12-2025 - 16:35 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện chấn động của kính viễn vọng James Webb.

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của NASA vừa ghi nhận một hành tinh ngoài hệ Mặt Trời cực kỳ kỳ lạ, được gọi là "siêu phồng" (super-puff), đang trải qua quá trình mất khí quyển dữ dội đến mức nó dường như đang "chạy theo" đám mây khí khổng lồ của chính mình trong không gian.

Hành tinh được đề cập là WASP-107b, một hành tinh khí khổng lồ quay quanh ngôi sao chủ của nó ở một khoảng cách rất gần. WASP-107b có kích thước gần bằng Sao Mộc, hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời, nhưng lại nhẹ hơn đáng kể, khiến nó trở nên xốp và có mật độ cực thấp, giống như một viên kẹo bông gòn khổng lồ.

NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạ- Ảnh 1.

Đám mây khí helium khổng lồ

Những quan sát chi tiết nhất từ JWST đã tiết lộ một đám mây khí helium khổng lồ đang bốc hơi và thoát ra khỏi WASP-107b. Đám mây khí này kéo dài ra khỏi hành tinh, mở rộng đến gần 10 lần bán kính của hành tinh.

Do lực hút cực mạnh từ ngôi sao chủ và quỹ đạo gần, nhiệt độ cực cao đã làm lớp khí quyển bên ngoài của WASP-107b bị "thổi bay" ra ngoài không gian. Điều đặc biệt là lượng khí helium này thoát ra với tốc độ cực nhanh, tạo thành một "cái đuôi" hoặc một luồng khí khổng lồ, trôi dạt ở cả phía trước và phía sau hành tinh khi nó di chuyển quanh ngôi sao.

Nói một cách dễ hiểu, hành tinh này đang đang trải qua một thảm hoạ: chạy vòng quanh ngôi sao của nó trong khi lớp không khí bên ngoài liên tục bị bóc tách và trôi dạt ra xa, tạo ra hình ảnh như thể hành tinh đang đuổi theo chính không khí của mình.

NASA vừa chụp được điều chưa từng thấy: Một thảm hoạ- Ảnh 2.

Cơ hội hiếm có để giải mã vũ trụ

Phát hiện này là bằng chứng chi tiết nhất từng được ghi nhận về quá trình một hành tinh chủ động mất đi khí quyển. Việc quan sát trực tiếp một hành tinh đang "tự hủy" lớp vỏ khí của mình theo thời gian thực mang lại cho các nhà khoa học cái nhìn sâu sắc về cách các thế giới thay đổi.

Nghiên cứu về WASP-107b sẽ giúp giới thiên văn học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, đặc biệt là cách một số hành tinh khí khổng lồ có thể bị tước đi lớp khí quyển và cuối cùng bị thu nhỏ lại thành một lõi đá hoặc băng trần trụi.

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature Astronomy và được kỳ vọng sẽ giải mã bí ẩn bấy lâu nay về sự "phồng lên" bất thường của hàng chục hành tinh ngoài hệ Mặt Trời có mật độ thấp.

Nguồn: Live Science

NASA công bố ảnh cận cảnh sao chổi hiếm gặp, bác tin đồn về người ngoài hành tinh

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
NASA, vũ trụ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bê bối tham nhũng nghiêm trọng tại sân bay do Bắc Kinh tài trợ: Khai khống chi phí gần 2.000 tỷ đồng, ngầm chỉ định nhà thầu Trung Quốc triển khai, loạt quan chức sa lưới

Bê bối tham nhũng nghiêm trọng tại sân bay do Bắc Kinh tài trợ: Khai khống chi phí gần 2.000 tỷ đồng, ngầm chỉ định nhà thầu Trung Quốc triển khai, loạt quan chức sa lưới Nổi bật

GDP quý 3 nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sụt mạnh sau điều chỉnh, giảm sâu nhất 2 năm: Do đâu?

GDP quý 3 nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sụt mạnh sau điều chỉnh, giảm sâu nhất 2 năm: Do đâu? Nổi bật

Kho dự trữ khí đốt trống rỗng gần 1 nửa, quốc gia EU giáp Nga có nguy cơ thiếu hụt năng lượng vào mùa đông, quan chức cảnh báo có thể không đủ dùng trong 3 tháng

Kho dự trữ khí đốt trống rỗng gần 1 nửa, quốc gia EU giáp Nga có nguy cơ thiếu hụt năng lượng vào mùa đông, quan chức cảnh báo có thể không đủ dùng trong 3 tháng

16:11 , 08/12/2025
Người con trai 'bất tài' của Warren Buffett: Đốt sạch 200 triệu USD thừa kế năm 19 tuổi, phải vay tiền cha nhưng bị từ chối

Người con trai 'bất tài' của Warren Buffett: Đốt sạch 200 triệu USD thừa kế năm 19 tuổi, phải vay tiền cha nhưng bị từ chối

15:40 , 08/12/2025
Cha đẻ Apple Silicon cân nhắc rời khỏi Apple: "Tôi không muốn làm dưới quyền CEO nào khác"

Cha đẻ Apple Silicon cân nhắc rời khỏi Apple: "Tôi không muốn làm dưới quyền CEO nào khác"

15:17 , 08/12/2025
Biên giới Thái Lan - Campuchia căng thẳng trở lại, hàng trăm nghìn người sơ tán

Biên giới Thái Lan - Campuchia căng thẳng trở lại, hàng trăm nghìn người sơ tán

14:52 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên