NASA công bố ảnh cận cảnh sao chổi hiếm gặp, bác tin đồn về người ngoài hành tinh

Được phát hiện vào mùa hè năm nay, sao chổi 3I/ATLAS là vật thể thứ ba đi vào hệ Mặt trời của con người từng được biết đến. Tháng trước, vật thể này đã lướt qua sao Hỏa một cách vô hại.

Ba tàu vũ trụ của NASA ở trên và gần hành tinh đỏ đã chụp được hình ảnh sao chổi kỳ lạ khi nó lướt qua ở khoảng cách 29 triệu km. Hai vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) quanh sao Hỏa cũng đã chụp được hình ảnh.

Các tàu vũ trụ khác của NASA và kính viễn vọng không gian Webb sẽ tiếp tục theo dõi vật thể này trong những tuần tới. Các nhà thiên văn học đang hướng kính viễn vọng mặt đất của họ để theo dõi sao chổi khi nó tiến đến gần Trái đất, ở khoảng cách 307 triệu km. Có thể nhìn thấy sao chổi này từ Trái đất trước bình minh bằng ống nhòm hoặc kính viễn vọng.

"Tất cả những ai sử dụng kính viễn vọng đều muốn quan sát nó vì đây là một cơ hội hấp dẫn và hiếm có", quyền giám đốc vật lý thiên văn của NASA Shawn Domagal-Goldman phát biểu ngày 19/11.

Vào giữa tháng 12 tới, sao chổi 3I/ATLAS sẽ đến gần Trái đất nhất. Sau đó, nó sẽ bay nhanh trở lại không gian liên sao và không bao giờ quay trở lại.

Đang trên đường đến sao Mộc, tàu vũ trụ Juice của ESA đã tập trung các camera và thiết bị khoa học vào sao chổi này suốt cả tháng, nhất là sau khi nó đi qua gần Mặt trời nhất. Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ không nhận được bất kỳ dữ liệu quan sát nào cho đến tháng 2, vì ăng-ten chính của Juice đang hoạt động như một tấm chắn nhiệt khi nó ở gần Mặt trời, khiến luồng dữ liệu bị hạn chế.

3I/ATLAS được đặt tên theo tên kính viễn vọng ở Chile đã phát hiện ra nó lần đầu tiên. Vật thể liên sao này có đường kính ước tính từ 440m - 5,6km.

Các quan sát cho thấy sao chổi di chuyển cực nhanh này có thể bắt nguồn từ một hệ sao cổ xưa hơn hệ Mặt trời của con người.

"Điều đó nghĩa là 3I/ATLAS không chỉ là cửa sổ nhìn vào một hệ mặt trời khác, mà còn là một cửa sổ nhìn vào quá khứ xa xưa, và nó tồn tại lâu đến mức trước khi Trái đất và Mặt trời của chúng ta hình thành", nhà khoa học Tom Statler của NASA nói với các phóng viên.

Các quan chức NASA bác bỏ tin đồn rằng vật thể mà họ gọi là “vị khách” thân thiện trong hệ Mặt trời này có thể là một loại tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Họ cho biết do chính phủ liên bang đóng cửa, họ không thể trả lời tất cả các giả thuyết xuất hiện trong những tuần gần đây.

NASA luôn săn tìm sự sống ngoài Trái đất, "nhưng 3I/ATLAS là một sao chổi", phó Giám đốc NASA Amit Kshatriya khẳng định.