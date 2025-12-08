Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kho dự trữ khí đốt trống rỗng gần 1 nửa, quốc gia EU giáp Nga có nguy cơ thiếu hụt năng lượng vào mùa đông, quan chức cảnh báo có thể không đủ dùng trong 3 tháng

08-12-2025 - 16:11 PM | Tài chính quốc tế

Nghị sĩ của quốc gia Baltic này cảnh báo mức dự trữ khí đốt thấp có thể gây ra tác động tiêu cực lâu dài đến an ninh năng lượng đất nước.

Nghị sĩ Andris Kulbergs cảnh báo cơ sở lưu trữ khí đốt chính của Latvia mới đầy 58% trong mùa đông và có thể không đủ dùng trong 3 tháng.

Latvia là quốc gia thành viên của EU. Khối đã giảm mạnh nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Moscow đã chuyển hướng xuất khẩu 1 phần lớn ﻿năng lượng sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong bài đăng trên X vào tuần trước, Nghị sĩ Latvia Kulbergs viết: “Nếu kho chứa khí đốt cạn dần với mức sử dụng hiện tại, chúng ta thậm chí sẽ không thể tồn tại được 3 tháng”.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ để thay thế khí đốt Nga vốn trước đây chiếm khoảng 40% nhu cầu của khối.

Nhà lập pháp Lavia lưu ý rằng hiện tại, “không có dấu hiệu nào cho thấy có thêm nguồn cung từ các nhà ga LNG”.

Ông Kulbergs cũng cảnh báo rằng mức dự trữ khí đốt thấp tại kho chứa Conexus Inčukalns có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài đến an ninh năng lượng của Latvia.

Cuối tháng trước, tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cảnh báo rằng “trong nhiều tháng mùa đông sắp tới, lượng khí đốt dự trữ không đủ có thể đe dọa nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho người tiêu dùng châu Âu”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố tương tự rằng quyết định tìm nguồn năng lượng ở nơi khác của EU đã khiến sản lượng công nghiệp và khả năng cạnh tranh của châu Âu suy yếu.

Đến cuối tháng 11, lượng khí đốt dự trữ tại Đức và Hà Lan, 2 quốc gia tiêu thụ lớn thứ nhất và thứ 3 châu Âu tính theo công suất lưu trữ, được báo cáo chỉ đạt lần lượt 76% và 72%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 90% theo quy định của EU.

Tháng 10, các bộ trưởng năng lượng EU đã ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu nhằm loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu khí từ Nga vào cuối năm 2027.

Hungary và Slovakia, 2 quốc gia không giáp biển, vẫn phụ thuộc nhiều vào khí đốt qua đường ống của Nga và kịch liệt phản đối kế hoạch này.

Tham khảo: RT﻿

Nước xuất khẩu khí đốt hoá lỏng lớn thứ 3 thế giới đánh tiếng với EU, ra 'tối hậu thư' cho khối

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bê bối tham nhũng nghiêm trọng tại sân bay do Bắc Kinh tài trợ: Khai khống chi phí gần 2.000 tỷ đồng, ngầm chỉ định nhà thầu Trung Quốc triển khai, loạt quan chức sa lưới

Bê bối tham nhũng nghiêm trọng tại sân bay do Bắc Kinh tài trợ: Khai khống chi phí gần 2.000 tỷ đồng, ngầm chỉ định nhà thầu Trung Quốc triển khai, loạt quan chức sa lưới Nổi bật

GDP quý 3 nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sụt mạnh sau điều chỉnh, giảm sâu nhất 2 năm: Do đâu?

GDP quý 3 nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới sụt mạnh sau điều chỉnh, giảm sâu nhất 2 năm: Do đâu? Nổi bật

Người con trai 'bất tài' của Warren Buffett: Đốt sạch 200 triệu USD thừa kế năm 19 tuổi, phải vay tiền cha nhưng bị từ chối

Người con trai 'bất tài' của Warren Buffett: Đốt sạch 200 triệu USD thừa kế năm 19 tuổi, phải vay tiền cha nhưng bị từ chối

15:40 , 08/12/2025
Cha đẻ Apple Silicon cân nhắc rời khỏi Apple: "Tôi không muốn làm dưới quyền CEO nào khác"

Cha đẻ Apple Silicon cân nhắc rời khỏi Apple: "Tôi không muốn làm dưới quyền CEO nào khác"

15:17 , 08/12/2025
Biên giới Thái Lan - Campuchia căng thẳng trở lại, hàng trăm nghìn người sơ tán

Biên giới Thái Lan - Campuchia căng thẳng trở lại, hàng trăm nghìn người sơ tán

14:52 , 08/12/2025
4.500 clip toàn cảnh sinh hoạt nhạy cảm từ camera trong nhà bị hacker rao bán công khai trên X và Telegram

4.500 clip toàn cảnh sinh hoạt nhạy cảm từ camera trong nhà bị hacker rao bán công khai trên X và Telegram

14:23 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên