Nghị sĩ Andris Kulbergs cảnh báo cơ sở lưu trữ khí đốt chính của Latvia mới đầy 58% trong mùa đông và có thể không đủ dùng trong 3 tháng.

Latvia là quốc gia thành viên của EU. Khối đã giảm mạnh nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Moscow đã chuyển hướng xuất khẩu 1 phần lớn ﻿năng lượng sang các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong bài đăng trên X vào tuần trước, Nghị sĩ Latvia Kulbergs viết: “Nếu kho chứa khí đốt cạn dần với mức sử dụng hiện tại, chúng ta thậm chí sẽ không thể tồn tại được 3 tháng”.

Châu Âu ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ để thay thế khí đốt Nga vốn trước đây chiếm khoảng 40% nhu cầu của khối.

Nhà lập pháp Lavia lưu ý rằng hiện tại, “không có dấu hiệu nào cho thấy có thêm nguồn cung từ các nhà ga LNG”.

Ông Kulbergs cũng cảnh báo rằng mức dự trữ khí đốt thấp tại kho chứa Conexus Inčukalns có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài đến an ninh năng lượng của Latvia.

Cuối tháng trước, tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cảnh báo rằng “trong nhiều tháng mùa đông sắp tới, lượng khí đốt dự trữ không đủ có thể đe dọa nguồn cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho người tiêu dùng châu Âu”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố tương tự rằng quyết định tìm nguồn năng lượng ở nơi khác của EU đã khiến sản lượng công nghiệp và khả năng cạnh tranh của châu Âu suy yếu.

Đến cuối tháng 11, lượng khí đốt dự trữ tại Đức và Hà Lan, 2 quốc gia tiêu thụ lớn thứ nhất và thứ 3 châu Âu tính theo công suất lưu trữ, được báo cáo chỉ đạt lần lượt 76% và 72%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 90% theo quy định của EU.

Tháng 10, các bộ trưởng năng lượng EU đã ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu nhằm loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu khí từ Nga vào cuối năm 2027.

Hungary và Slovakia, 2 quốc gia không giáp biển, vẫn phụ thuộc nhiều vào khí đốt qua đường ống của Nga và kịch liệt phản đối kế hoạch này.

Tham khảo: RT﻿