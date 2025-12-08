Nước xuất khẩu khí đốt hoá lỏng lớn thứ 3 thế giới đánh tiếng với EU, ra 'tối hậu thư' cho khối

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết ông mong muốn Liên minh châu Âu (EU) sẽ giải quyết các lo ngại của doanh nghiệp liên quan đến chỉ thị thẩm định phát triển bền vững doanh nghiệp (CSDDD) trước cuối tháng 12.

Qatar cho rằng chỉ thị CSDDD mà EU thông qua năm 2024 đang gây rủi ro nghiêm trọng cho QatarEnergy, tập đoàn năng lượng quốc doanh của nước này.

Theo quy định, các tập đoàn lớn hoạt động tại EU phải rà soát và khắc phục các vấn đề liên quan đến lao động và môi trường trong chuỗi cung ứng, nếu không sẽ phải đối mặt với các mức phạt tài chính nặng. Trong đó, nguy cơ lớn nhất là doanh nghiệp bị phạt tới 5% tổng doanh thu toàn cầu nếu không có kế hoạch chuyển đổi phù hợp vói mục tiêu khí hậu của Thỏa thuận Paris.

Qatar đã nhiều lần bày tỏ phản đối quy định này và doạ dừng cung cấp khí đốt cho EU nếu khối không điều chỉnh. Doha cũng nhấn mạnh Qatar sẽ không theo đuổi mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Phát biểu tại Diễn đàn Doha ngày 6/12, ông Al-Kaabi khẳng định nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu năng lượng từ trí tuệ nhân tạo (AI). Ông dự báo nhu cầu LNG sẽ đạt 600–700 triệu tấn/năm vào năm 2035.

“Tôi hoàn toàn không lo ngại về nhu cầu khí đốt trong tương lai”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh năng lượng cho AI sẽ là động lực chính thúc đẩy nhu cầu.

Qatar là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Australia. Nước này chiếm 12 – 14% nguồn cung LNG của EU sau khi xung đột Nga-Ukraine khiến nguồn cung khí đốt Nga bị hạn chế sang châu Âu. Qatar có các hợp đồng dài hạn với nhiều tập đoàn năng lượng lớn của châu Âu như Shell, TotalEnergies và ENI.

Qatar đang đẩy mạnh mở rộng dự án North Field, dự kiến nâng sản lượng LNG lên 126 triệu tấn/năm vào 2027 – tăng khoảng 85% so với mức hiện tại 77 triệu tấn.

Bộ trưởng Al-Kaabi nhận định mức giá dầu 70–80 USD/thùng đủ để các doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tương lai, trong khi mức trên 90 USD là “quá cao”.

Tham khảo: Reuters﻿