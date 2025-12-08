Nhiều nước đổ xô dự trữ vàng

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng 53 tấn vàng trong tháng 10-2025, tăng 36% so với tháng trước và là mức cao nhất theo tháng từ đầu năm.

Dữ liệu mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy tổng lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương từ đầu năm đến cuối tháng 10 đã lên đến 254 tấn. Đợt mua vàng này phản ánh nỗi lo kéo dài về sự ổn định kinh tế và nhu cầu đa dạng hóa, tránh khỏi các đồng tiền dự trữ truyền thống.

Theo tờ The Nation (Thái Lan) ngày 7-12, Ngân hàng Trung ương Ba Lan mua nhiều vàng nhất trong tháng 10, bổ sung 16 tấn và nâng dự trữ vàng của nước này lên mức kỷ lục 531 tấn. Brazil cũng tăng dự trữ thêm 16 tấn, trong khi Uzbekistan bổ sung 9 tấn và Indonesia thêm 4 tấn vàng.

Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech và Kyrgyzstan mỗi nước nâng dự trữ vàng thêm 2-3 tấn. Ghana, Trung Quốc, Kazakhstan và Philippines cũng là các bên mua ròng. Ở chiều ngược lại, dự trữ vàng của Nga giảm 3 tấn, xuống còn 2.327 tấn.

Riêng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục nâng dự trữ vàng trong tháng 11, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp cơ quan này mua ròng. Theo dữ liệu công bố ngày 7-12, PBOC đã tăng dự trữ vàng thêm 30.000 ounce trong tháng rồi, nâng tổng số lượng nắm giữ lên khoảng 74,12 triệu ounce. Sau 18 tháng liên tiếp mua vào, PBOC đã tạm dừng động thái này vào tháng 5-2024 trước khi tiếp tục mua trở lại vào tháng 11-2024.

Các thỏi vàng trong kho tại Sở Đúc tiền MỹẢnh: AP

Một khảo sát gần đây cho thấy 95% ngân hàng trung ương được hỏi đã kỳ vọng dự trữ vàng của họ sẽ tăng thêm trong năm tới. Chẳng hạn, Serbia có kế hoạch tăng gần gấp đôi lượng vàng miếng nắm giữ lên 100 tấn vào năm 2030. Madagascar và Hàn Quốc cũng đang xem xét bước đi tương tự.

Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu vàng vẫn mạnh dù giá đang ở mức cao, qua đó nêu bật kim loại quý này hiện giữ vai trò chiến lược quan trọng trong bối cảnh thế giới ngày càng khó lường. Giá vàng thế giới hiện duy trì trên mức 4.000 USD/ounce sau khi giảm từ mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10-2025. Giá vàng vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một năm kể từ năm 1979.

Giá vàng hiện được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp kéo dài hai ngày 9 và 10-12, bất chấp nhiều nhà hoạch định chính sách lo ngại lạm phát vẫn còn quá cao. Trước đó, FED đã thực hiện đợt giảm lãi suất thứ hai liên tiếp vào tháng 10 sau khi thị trường lao động Mỹ bất ngờ suy yếu.

Lần này, các quan chức FED sẽ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ khi không có nhiều dữ liệu kinh tế do ảnh hưởng của tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ gần đây. Các nhà kinh tế dự báo sau lần cắt giảm dự kiến trong tuần này, FED sẽ có thêm 2 lần hạ lãi suất trong năm 2026, cụ thể là vào tháng 3 và tháng 9.

Một diễn biến đáng chú ý nữa là Tổng thống Donald Trump dự kiến sớm chỉ định người kế nhiệm ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ chủ tịch FED của ông kết thúc vào tháng 5-2026. Ông Kevin Hassett, một cố vấn kinh tế cấp cao và là người thân cận với ông Donald Trump, đang được xem là ứng viên hàng đầu.

Điều này khiến một số nhà đầu tư lo ngại rằng chủ tịch FED tiếp theo có thể sẽ giảm lãi suất theo ý muốn của Tổng thống Mỹ và làm tăng nguy cơ lạm phát. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng người kế nhiệm ông Powell sẽ theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn.

Phòng hộ rủi ro Đà tăng mạnh của giá vàng dường như vẫn chưa dừng khi năm 2025 gần khép lại và các chuyên gia đã đưa ra dự báo tích cực về kim loại quý này trong năm 2026. Công ty môi giới Ventura (Ấn Độ) nhận định giá vàng có thể chạm ngưỡng 4.600-4.800 USD/ounce vào năm 2026 vì một loạt yếu tố, bao gồm nỗi lo về lạm phát, thuế quan và sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Ventura nhấn mạnh chu kỳ tăng của vàng "còn lâu mới kết thúc", khi các tổ chức đầu tư gia tăng mua vàng để phòng ngừa lạm phát. Với việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, Deutsche Bank (Đức) cũng nâng dự báo giá vàng năm sau lên 4.450 USD/ounce. Trong khi đó, Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) cho rằng giá vàng có thể tăng lên 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026. Công ty môi giới HDFC Securities (Ấn Độ) cho biết sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư đã tăng lên đáng kể giữa lúc lạm phát kéo dài và kỳ vọng lãi suất giảm. Công ty này đánh giá cao khả năng của vàng trong việc phòng hộ rủi ro trước xung đột địa chính trị, biến động thị trường và tình hình tài khóa xấu đi tại các nền kinh tế lớn ở phương Tây. Theo Ventura, giá vàng đã lập đỉnh trong 9 quý liên tiếp, bao gồm quý IV/2025. Sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.398 USD/ounce hôm 20-10, giá vàng giảm 11%, xuống còn 3.891 USD/ounce trước khi tăng mạnh trở lại lên khoảng 4.299 USD/ounce trong tháng này. Cao Lực



