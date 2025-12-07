Netflix mua Warner Bros trong thương vụ hơn 82 tỷ USD

Netflix sẽ mua Warner Bros trong thương vụ trị giá hơn 82 tỷ USD

Thương vụ sẽ được hoàn tất sau khi WBD tách mảng studio và dịch vụ phát trực tuyến HBO Max khỏi các mạng truyền hình cáp. Đây được coi là thỏa thuận sẽ định hình lại ngành giải trí và truyền thông. Thông tin được công bố trong ngày 5/12 và hợp đồng sẽ được thực hiện bằng tiền mặt và cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu của WBD được định giá 27,75 USD, đưa giá trị vốn hóa của hãng này đạt 82,7 tỷ USD. Cụ thể, các cổ đông của công ty sẽ nhận được 23,25 USD tiền mặt và 4,50 USD cổ phiếu phổ thông của Netflix cho mỗi cổ phiếu nắm sở hữu.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong 12-18 tháng, sau khi bộ phận Global Networks của WBD được tách ra thành một công ty đại chúng mới có tên là Discovery Global như đã thông báo trước đó. Cụ thể, trước khi hoàn tất thỏa thuận tiềm năng với Netflix Warner Discovery vẫn tiếp tục kế hoạch tách thành hai công ty riêng biệt, với một công ty bao gồm tài sản studio và dịch vụ phát trực tuyến, và công ty còn lại bao gồm hoạt động mạng cáp toàn cầu.

Netflix - ông lớn về nền tảng phát trực tuyến, với loạt chương trình đình đám như “KPop Demon Hunters”, “Love Is Blind” và “Stranger Things” - cho biết thỏa thuận sẽ giúp công ty thu hút và giữ chân người đăng ký, bổ sung kho phim và chương trình truyền hình đồ sộ của Warner cũng như các chương trình HBO và HBO Max vào nền tảng của Netflix.

Công ty kỳ vọng thỏa thuận sẽ mở rộng đáng kể năng lực sản xuất tại Mỹ. Giám đốc điều hành WBD, ông David Zaslav, cho biết sự kết hợp này giúp đảm khách hàng trên khắp thế giới sẽ tiếp tục được thưởng thức những câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất qua nhiều thế hệ.

Thỏa thuận có giá trị lớn nhất trong lịch sử Netflix này là một trong những thương vụ lớn nhất được công bố trong năm nay, khi hoạt động mua bán & sáp nhập tăng trở lại dưới thời chính quyền Tổn thống Donald Trump. Thỏa thuận sẽ kết hợp dịch vụ phát trực tuyến lớn nhất thế giới với một đối thủ nhỏ hơn, trong bối cảnh các công ty giải trí tìm cách thu hút thêm người đăng ký và tăng doanh thu thông qua việc tăng giá. Trước đó, Paramount đã tìm cách mua toàn bộ công ty, bao gồm cả các mạng cáp như CNN, TNT và TBS, trong khi Comcast theo đuổi mảng studio và dịch vụ phát trực tuyến HBO Max.