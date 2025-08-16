Volkswagen bán xe kiểu Netflix và Spotify: người dùng trả thêm phí hàng tháng để xe chạy khỏe hơn

Khi người dùng đã bắt đầu quen với kiểu trả phí sử dụng dịch vụ, như Netflix, Spotify hay YouTube Premium, nhiều những doanh nghiệp khác đang tìm cách ứng dụng mô hình kinh doanh hiện đại này. Từ thuê pin xe điện, thuê quần áo “hàng hiệu”, cho tới thuê thiết bị tập thể dục, v.v… mô hình “thuê” đã tiến hóa rất xa kể từ ngày thế hệ 8x và 9x thuê từng quyển manga về đọc.

Nhưng Volkswagen đang đưa mô hình trả phí sử dụng dịch vụ lên tầm mới: họ cho phép nâng công suất xe bằng gói đăng ký. Cụ thể, chủ sở hữu mẫu Volkswagen ID.3 Pro và Pro S hiện phải trả thêm 16,50 bảng Anh/tháng hoặc 165 bảng Anh/năm nếu muốn công suất xe tăng từ 201 lên 228 mã lực.

Ai muốn “đóng tiền một lần cho xong” có thể chọn gói trọn đời giá 649 bảng Anh, và tính năng này sẽ theo xe ngay cả khi phương tiện sang tên đổi chủ.

Theo Volkswagen, gói nâng cấp này bổ sung thêm 27 mã lực và tăng mô-men xoắn cực đại từ 265Nm lên 310Nm mà không làm giảm phạm vi di chuyển. Do xe đã được đăng ký với công suất tối đa ngay từ đầu, chủ xe không cần khai báo thêm về việc thay đổi mã lực xe.

Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi về xe có thể bị “crack” để sử dụng phiên bản xe xịn hơn hay không. Việc này sẽ khiến khách hàng đối diện với nguy cơ mất bảo hành hoặc bị hãng kiện, giống như những nguy cơ mà người dùng phần mềm lậu vẫn đang đối mặt. Hiện Volkswagen chưa chính thức phản hồi.

Volkswagen không phải người tiên phong trong xu hướng “trả tiền để mở khóa” tính năng. BMW từng hứng chịu chỉ trích khi áp dụng phí đăng ký cho ghế sưởi, trong khi Polestar 2 cũng cung cấp gói nâng cấp hiệu suất tương tự.

Dù mô hình kinh doanh này có thể mang lại doanh thu cho hãng, phản ứng từ người tiêu dùng sẽ quyết định nó trở thành chuẩn mực mới hay chỉ là thử nghiệm gây tranh cãi trong ngành ô tô.