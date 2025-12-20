Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm

Doanh thu thuế từ sản xuất dầu thô của Nga trong tháng 1/2026 có thể chỉ đạt 380 tỷ rúp (4,72 tỷ USD), mức thấp nhất trong 3 năm, theo tính toán của Reuters.

Con số này dự kiến giảm 16% so với tháng 12/2025 và giảm 55% so với tháng 1/2025.

Tiền thu từ thuế khai thác khoáng sản (MET) được nộp trước ngày 28 hàng tháng và phản ánh sản lượng dầu mỏ của tháng trước. Đây là nguồn thu ngân sách chính của Nga.

Doanh thu từ dầu khí chiếm tới 1/4 ngân sách của Nga và là nguồn thu quan trọng nhất cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ 4.

Theo tính toán của Reuters, sự sụt giảm doanh thu MET trong tháng 1 chủ yếu là do giá dầu quốc tế giảm trung bình 12% so với tháng 11.

Các yếu tố khác góp phần vào sự sụt giảm là tỷ giá rúp mạnh hơn so với đô la Mỹ trong tháng 12 và giá các sản phẩm dầu mỏ giảm.

Theo tính toán của Reuters, vào tháng 12, thuế suất MET sẽ vào khoảng 14.266 rúp/tấn, thấp hơn 3.400 rúp/tấn (-19%) so với tháng 11 và thấp hơn 17.000 rúp/tấn (-54%) so với tháng 12/2024.

Giá dầu được dự báo sẽ quay trở lại mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/ 2022 (khoảng 14.600 rúp/tấn) khi các quốc gia EU chính thức áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga.

Nhóm G7 cùng Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Theo Reuters, kế hoạch này sẽ được đưa vào gói trừng phạt thứ 20, dự kiến thông qua vào đầu năm 2026.

Hiện tại, khoảng 38% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga được vận chuyển bằng các tàu hoạt động trong khuôn khổ pháp lý phương Tây (thường gọi là "hạm đội tàu trắng"). Các tàu này đang tuân thủ mức giá trần dưới 50 USD/thùng để được phép vào các cảng châu Âu, mua bảo hiểm và sửa chữa.

Tuy nhiên, đề xuất mới sẽ xóa bỏ hoàn toàn cơ chế "ngoại lệ" này. Các tàu chở dầu của Nga sẽ bị cấm tiếp cận mọi dịch vụ hàng hải tại các nước G7 và EU.

﻿Dù khối lượng xuất khẩu dầu của Nga vẫn duy trì ổn định ở mức 7-8 triệu thùng/ngày, nhưng doanh thu đã giảm 27% kể từ năm 2022, dự kiến còn khoảng 160 tỷ USD vào năm 2025. Các lệnh trừng phạt mới được phương Tây kỳ vọng sẽ làm tăng chi phí hậu cần và buộc Nga phải tăng mức chiết khấu giá dầu để thu hút người mua.

Tham khảo: Reuters﻿