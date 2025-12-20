Quan chức có tiếng nói trong Fed tiết lộ khả năng hạ lãi suất trong tháng 1

Chủ tịch Fed New York, John Williams.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông khẳng định: “Tôi không cảm thấy cần phải hành động thêm về chính sách tiền tệ ngay lúc này, bởi các đợt cắt giảm vừa qua đã đưa chính sách vào trạng thái ổn.”

Fed hiện đang trong thế “cân bằng mỏng manh” đó là vừa phải hỗ trợ thị trường lao động đang dần yếu đi, vừa phải kéo lạm phát quay lại mục tiêu 2%. Theo ông Williams, mức lãi suất hiện tại, nằm trong khoảng 3,50%-3,75%, là “tương đối phù hợp” để đạt được cả hai mục tiêu này.

Ông thừa nhận rằng dữ liệu lạm phát và việc làm công bố gần đây vẫn chưa mang tính “thay đổi cuộc chơi”, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều yếu tố kỹ thuật làm sai lệch số liệu do chính phủ đóng cửa 43 ngày.

Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng giảm phát đang tiếp diễn, nhưng ông cảnh báo rằng “một số danh mục bị thiếu dữ liệu thu thập thực địa khiến CPI có thể đã bị đẩy xuống thấp hơn khoảng 0,1 điểm phần trăm.”

Về thị trường lao động, ông cũng nhận định có những “biến động kỹ thuật” tương tự. Ông nói: “Chúng ta đang thấy mức tăng việc làm đều đặn, đặc biệt trong khu vực tư nhân.”

Tuy nhiên, việc không thu thập được dữ liệu trong tháng 10 có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 cao hơn thực tế, cũng chênh lệch khoảng 0,1 điểm phần trăm.

Câu hỏi lớn hiện nay là liệu Fed có tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 1 tới hay không. Dù thị trường đang tranh luận gay gắt, Williams vẫn giữ lập trường thận trọng, cho biết ông cần thêm dữ liệu để có thể yên tâm với bất kỳ bước đi nào tiếp theo và nhấn mạnh rằng quyết định vào tháng 1 “sẽ là một quyết định khó.”

Williams cho rằng chính sách tiền tệ của Fed hiện vẫn “hơi mang tính thắt chặt” và vẫn còn dư địa để điều chỉnh dần về mức trung lập. Ông cho hay: “Tôi cho rằng cuối cùng lãi suất sẽ hạ thêm, vì khi lạm phát giảm về 2%, chúng ta cần một mức lãi suất phù hợp với môi trường đó.”

Một điểm đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn là việc Fed gần đây đã tái khởi động hoạt động mua trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn để bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, động thái khiến nhiều người liên tưởng đến chương trình nới lỏng định lượng (QE).

Song, Williams khẳng định: “Chúng tôi không làm QE. Chúng tôi không cố tác động lên lợi suất kỳ hạn 10 năm hay điều chỉnh phần bù rủi ro.”

Theo ông, đây chỉ là “điều chỉnh kỹ thuật” nhằm cung cấp đủ dự trữ cho hệ thống ngân hàng để đáp ứng nhu cầu giao dịch, đặc biệt trước kỳ cao điểm thanh toán thuế vào tháng 4.

Tham khảo CNBC﻿