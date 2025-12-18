Ứng viên hàng đầu của vị trí Chủ tịch Fed: Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cần tiếp tục hạ lãi suất

Trong bối cảnh thị trường lao động đang dần yếu đi và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đối mặt với bài toán khó về điều hành chính sách tiền tệ. Trong bài phát biểu mới đây, Christopher Waller, một trong những nhân vật có tiếng nói lớn tại Fed và là ứng viên tiềm năng kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell, cho rằng việc cắt giảm lãi suất có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không cần vội vàng.

“Không có lý do gì để vội vàng đưa lãi suất xuống,” ông Waller nói trong một sự kiện công khai, lần đầu tiên lên tiếng kể từ sau khi Fed cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước, đưa biên độ xuống còn 3,50% đến 3,75%.

Ông cho hay: “Chúng ta có thể từ từ điều chỉnh lãi suất về mức trung lập, không cần phải làm gì đó quá đột ngột.”

Theo Waller, thị trường lao động Mỹ không sụt giảm nghiêm trọng, nhưng rõ ràng đang có dấu hiệu suy yếu từ từ. Đây là lý do khiến ông ủng hộ tiếp tục nới lỏng chính sách, dù ở tốc độ chậm hơn, để hỗ trợ việc làm mà không gây ra thêm áp lực lên lạm phát.

Waller nói: “Kinh tế Mỹ gần như không còn tạo thêm việc làm và đó không phải là một thị trường lao động lành mạnh.”

Waller cho biết các đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp trong 4 tháng cuối năm 2025 đã phần nào giảm bớt rủi ro cho thị trường việc làm và kỳ vọng kinh tế sẽ phục hồi mạnh hơn trong năm tới nhờ chính sách tài khóa mới và môi trường bớt bất ổn cũng sẽ giúp tăng nhu cầu tuyển dụng.

Dù vậy, ông không đưa ra bình luận nào về thời điểm có thể diễn ra đợt cắt giảm tiếp theo, trong bối cảnh thị trường đang tranh luận liệu Fed có tiếp tục hành động ngay trong cuộc họp cuối tháng 1 tới hay không.

Quan điểm của ông Waller phần nào trái ngược với Chủ tịch Jerome Powell, người từng phát biểu sau cuộc họp rằng chính sách tiền tệ hiện nay đã tiệm cận “mức trung lập”, mức không còn thúc đẩy hay kìm hãm nền kinh tế quá mạnh.

Sự khác biệt này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ Fed khi có hai quan chức bỏ phiếu phản đối việc hạ lãi suất, trong khi một người khác lại muốn hạ sâu hơn. Dù bỏ phiếu thuận, Waller vẫn được xem là một trong những quan chức có nêu quan điểm ôn hoà sớm - nhóm ủng hộ nới lỏng tiền tệ từ sớm, đặc biệt sau khi ông nhiều lần nhấn mạnh rằng các biện pháp áp thuế của chính quyền Trump sẽ không tạo ra áp lực lạm phát kéo dài.

Bên cạnh vấn đề lãi suất, Waller cũng lên tiếng về quyết định mới của Fed liên quan đến việc mua số lượng lớn trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn để hỗ trợ thanh khoản thị trường. Động thái này được đưa ra nhằm chuẩn bị cho thời điểm thuế vào tháng 4 tới, thời điểm mà lượng tiền rút khỏi hệ thống ngân hàng thường tăng mạnh.

“Đây chỉ là điều chỉnh tạm thời để đảm bảo hệ thống có đủ dự trữ, chứ không phải là nới lỏng định lượng,” ông nhấn mạnh, phủ nhận việc Fed đang quay lại với chính sách mua tài sản quy mô lớn từng được sử dụng trong khủng hoảng tài chính.

Kết luận trong bài phát biểu, Waller khẳng định: “Điều tôi quan tâm nhất là trụ cột việc làm trong sứ mệnh kép của Fed. Lạm phát rồi sẽ giảm.”

Tham khảo Reuters﻿