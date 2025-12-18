Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái hạn chế nhập cảnh mới của Mỹ

18-12-2025 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-12 bổ sung 20 nước và chính quyền Palestine vào danh sách hạn chế và cấm nhập cảnh.

Động thái này nâng tổng số quốc gia có công dân đối mặt các hạn chế khi đến Mỹ lên gần 40. Cụ thể, công dân đến từ các nước Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria và người sử dụng giấy tờ do Chính quyền Palestine cấp bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Ngoài ra, Mỹ còn áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ 15 nước khác, trong đó có Bờ Biển Ngà, Gabon, Gambia, Malawi, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zimbabwe...

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, áp dụng đối với cả những người muốn đến Mỹ định cư hoặc với tư cách khách tạm thời.

Tuy nhiên, những người đã có thị thực, là thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, hoặc thuộc một số diện thị thực đặc biệt như nhà ngoại giao, vận động viên đều được miễn trừ khỏi các hạn chế nói trên. Quy định cũng không áp dụng đối với những trường hợp được cho là phục vụ lợi ích của Mỹ.

Động thái hạn chế nhập cảnh mới của Mỹ - Ảnh 1.

Hành khách tại một sân bay ở TP Romulus, bang Michigan – Mỹ hôm 26-11

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt các tiêu chuẩn nhập cảnh vào Mỹ. Hồi tháng 6, Washington tuyên bố cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh và áp đặt các hạn chế đối với công dân của 7 nước khác.

Các lý do được đưa ra là khó kiểm soát người nhập cảnh từ một số nước do nạn tham nhũng, giấy tờ và hồ sơ tiền án không đáng tin. Ngoài ra, một số nước có nhiều công dân ở quá hạn thị thực, không nhận lại công dân bị Mỹ trục xuất hoặc có tình hình chính trị - an ninh thiếu ổn định.

Quyết định này còn nhằm phục vụ quản lý nhập cư, chính sách đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, các tổ chức và nhà hoạt động đã chỉ trích Washington lợi dụng nỗi lo về an ninh quốc gia để ngăn cản việc nhập cảnh của công dân từ nhiều quốc gia một cách không công bằng.

Trước đó, Hiệp hội Lữ hành Mỹ vào đầu tuần này cảnh báo về tác động tiêu cực của đề xuất mới, theo đó yêu cầu du khách từ 42 nước nộp dữ liệu mạng xã hội.

Dự kiến có hiệu lực từ ngày 8-2-2026, quy định mới yêu cầu du khách từ các quốc gia thuộc chương trình miễn thị thực phải cung cấp lịch sử hoạt động trên mạng xã hội trong 5 năm trước khi nhập cảnh vào Mỹ.

Myanmar tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới do thiếu điện

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm nhà khoa học Thái Lan giải mã phương thuốc ngàn năm, dùng cây, cỏ quanh nhà làm chìa khóa mở cánh cửa ngành công nghiệp hàng tỷ USD

Nhóm nhà khoa học Thái Lan giải mã phương thuốc ngàn năm, dùng cây, cỏ quanh nhà làm chìa khóa mở cánh cửa ngành công nghiệp hàng tỷ USD Nổi bật

Báo động đỏ với châu Âu: Hơn 90 triệu người có nguy cơ nghèo đói vì khủng hoảng nhà ở, đầu cơ đẩy giá nhà tăng gấp 3 lần chỉ trong 5 năm, tương lai người dân bị bóp nghẹt

Báo động đỏ với châu Âu: Hơn 90 triệu người có nguy cơ nghèo đói vì khủng hoảng nhà ở, đầu cơ đẩy giá nhà tăng gấp 3 lần chỉ trong 5 năm, tương lai người dân bị bóp nghẹt Nổi bật

Nấc thang lên thiên đàng: Khoảnh khắc thang cuốn “phóng như điên” khiến sinh viên hốt hoảng, la hét thất thanh.

Nấc thang lên thiên đàng: Khoảnh khắc thang cuốn “phóng như điên” khiến sinh viên hốt hoảng, la hét thất thanh.

08:48 , 18/12/2025
Bi kịch của những lao động nhập cư "không dám ốm": Giúp việc vừa phát hiện ung thư, chủ nhà liền trục xuất về nước

Bi kịch của những lao động nhập cư "không dám ốm": Giúp việc vừa phát hiện ung thư, chủ nhà liền trục xuất về nước

08:20 , 18/12/2025
Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

07:48 , 18/12/2025
Dân phương Tây "coi thường tính mạng" hay sao mà chẳng bao giờ xem chỉ số ô nhiễm không khí như người châu Á?

Dân phương Tây "coi thường tính mạng" hay sao mà chẳng bao giờ xem chỉ số ô nhiễm không khí như người châu Á?

07:21 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên