Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump ra sắc lệnh mới về cấm nhập cảnh

17-12-2025 - 11:08 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump hôm 16-12 ký sắc lệnh hành pháp cấm phần lớn công dân Syria nhập cảnh Mỹ.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tay súng Hồi giáo nổ súng sát hại hai quân nhân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Donald Trump ra sắc lệnh mới về cấm nhập cảnh - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump

Theo tờ Politico, sắc lệnh này là sự mở rộng của biện pháp tương tự hồi tháng 6 vốn đã áp dụng với 12 quốc gia. Lần này, danh sách cấm nhập cảnh bổ sung các nước Burkina Faso, Mali, Niger và Nam Sudan. Ngoài ra, lệnh cấm cũng áp dụng với những cá nhân mang giấy tờ thông hành do Chính quyền Palestine cấp.

Đối với Syria, sắc lệnh lập luận rằng quốc gia này bước ra từ một cuộc xung đột dai dẳng nên vẫn thiếu một chính quyền trung ương đủ năng lực để cấp hộ chiếu hay giấy tờ dân sự, cũng như không có các biện pháp sàng lọc và thẩm tra phù hợp.

Tương tự các nước khác trong danh sách, sắc lệnh cho rằng công dân Syria có tỉ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao. Trước đó, Syria không nằm trong danh sách của sắc lệnh hồi tháng 6.

Sự việc diễn ra ngay sau chuyến thăm lịch sử tới Nhà Trắng của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, một cựu tay súng Hồi giáo có liên hệ với al Qaeda. Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Syria ngay sau chuyến thăm, coi đó như một sự tín nhiệm đối với nhà lãnh đạo mới.

Tất cả hạn chế trong sắc lệnh mới không áp dụng cho những người đang có thị thực, thường trú nhân hợp pháp, các diện thị thực đặc biệt và những cá nhân được chính phủ xác định là phục vụ cho lợi ích quốc gia Mỹ.

Sắc lệnh đưa ra hàng loạt lý do đối với lệnh cấm mới, bao gồm tỉ lệ lưu trú quá hạn cao, sự hiện diện của các tổ chức khủng bố trong nước hoặc trong khu vực, sự bất lực của các thể chế cai trị trong việc thực thi quyền lực và việc một số quốc gia từ chối nhận lại công dân bị trục xuất.

Sắc lệnh mới cũng cắt giảm thị thực du học, việc làm và kinh doanh đối với công dân đến từ 15 quốc gia khác thuộc Châu Phi, vùng Caribbean và các đảo Thái Bình Dương.

Sắc lệnh hành pháp hồi tháng 6 cấm công dân các nước Afghanistan, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan và Yemen nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời áp đặt thêm các hạn chế đối với người dân từ các quốc gia khác.

Tổng thống Donald Trump hứa phát 2.000 USD cho mỗi người Mỹ từ nguồn thu thuế quan

Theo Xuân Mai

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ ‘ngậm đắng nuốt cay’ đánh mất kho báu 2 tỷ USD trải rộng bằng 1.820 sân bóng đá giữa sa mạc: Công nghệ đỉnh cao thế giới tụt hậu sau vài năm, đốt tiền tỷ không sinh lời

Mỹ ‘ngậm đắng nuốt cay’ đánh mất kho báu 2 tỷ USD trải rộng bằng 1.820 sân bóng đá giữa sa mạc: Công nghệ đỉnh cao thế giới tụt hậu sau vài năm, đốt tiền tỷ không sinh lời Nổi bật

Nga đón cú sốc cực lớn

Nga đón cú sốc cực lớn Nổi bật

Một đồng tiền đứng trước bờ vực "sụp đổ"

Một đồng tiền đứng trước bờ vực "sụp đổ"

11:06 , 17/12/2025
Một nước EU bất ngờ đề nghị giúp Hungary trả tiền phạt hợp đồng khí đốt Nga

Một nước EU bất ngờ đề nghị giúp Hungary trả tiền phạt hợp đồng khí đốt Nga

10:45 , 17/12/2025
Một cổ phiếu tăng dựng đứng 561%, gia nhập cơn sốt AI

Một cổ phiếu tăng dựng đứng 561%, gia nhập cơn sốt AI

09:36 , 17/12/2025
Phát minh của kỹ sư Nhật Bản có thể thay đổi ngành sản xuất: In 3D, cho ra một kim loại chưa từng có, vừa bền vừa chịu được nhiệt lên đến 300 độ C

Phát minh của kỹ sư Nhật Bản có thể thay đổi ngành sản xuất: In 3D, cho ra một kim loại chưa từng có, vừa bền vừa chịu được nhiệt lên đến 300 độ C

09:11 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên