Nga đón cú sốc cực lớn

Giá dầu thô xuất khẩu của Nga đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi mâu thuẫn với Ukraine nổ ra, cho thấy sức ép ngày càng lớn từ các biện pháp trừng phạt phương Tây. Theo dữ liệu từ Argus Media, giá dầu Nga trung bình hiện chỉ còn hơn 40 USD/thùng đối với các lô hàng xuất phát từ biển Baltic, Hắc Hải và cảng Kozmino ở vùng Viễn Đông.

Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm 2022 và đánh dấu mức giảm 28% chỉ trong vòng ba tháng qua, phần lớn đến từ đòn trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 2 ông lớn dầu khí Rosneft và Lukoil. Động thái này được Washington triển khai nhằm gây thêm áp lực buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Không chỉ bị ép giá trên thị trường, Nga còn gặp khó trong khâu tiêu thụ dầu. Sản lượng dầu thô trên các tàu biển trong 4 tuần tính đến giữa tháng 12 đã giảm mạnh - mức giảm tuần lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Trong khi đó, lượng dầu chưa thể giao hàng tiếp tục tăng cao, với số thùng dầu “mắc cạn” ngoài khơi đã nhảy vọt 40% kể từ cuối tháng 8.

Ít nhất 20 lô hàng được bốc tại các cảng phía Tây Nga từ tháng 9 đến nay vẫn chưa được giao, cho thấy tình trạng ùn ứ chưa từng thấy. Việc tiêu thụ dầu càng trở nên phức tạp khi nhiều tàu chở dầu biến mất khỏi hệ thống định vị tại quần đảo Riau, khu vực đông bắc Singapore - nơi đang nổi lên như một điểm trung chuyển mới cho các lô hàng dầu bị trừng phạt, tương tự như với dầu Iran. Từ tháng 11 đến nay, ít nhất 6 ca sang mạn dầu Nga đã diễn ra tại đây và thêm 6 tàu chở đầy dầu đã “mất tích” trong tháng này.

Dầu khí hiện vẫn chiếm khoảng 1/3 tổng thu ngân sách của Moscow. Do đó, bất kỳ cú sốc nào về giá hay khối lượng xuất khẩu đều tác động trực tiếp đến nguồn tài chính phục vụ các chiến dịch quân sự. Dự kiến trong năm 2025, doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga sẽ chỉ còn khoảng 1/2 so với năm ngoái, mức thấp nhất tính theo tháng kể từ năm 2020.

Trong khi đó, mỗ lực tìm kiếm thị trường thay thế, đặc biệt là tại Trung Quốc và Ấn Độ, cũng đang gặp trở ngại. Mỹ đã áp thuế bổ sung 25% lên Ấn Độ, bên cạnh mức thuế 25% hiện tại, nhằm buộc New Delhi hạn chế mua dầu thô từ Nga. Ngoài ra, các nước G7 đã áp giá trần 60 USD/thùng với dầu Nga, và một số đối tác thân cận của Ukraine đã hạ thêm mức trần này xuống 47,60 USD trong năm nay.

Tổng hợp﻿