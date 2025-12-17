Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc nỗ lực khuyến khích kết hôn

17-12-2025 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

Cô Liao Xiaofen, 29 tuổi, lớn lên tại tỉnh Quảng Đông nhưng chọn tổ chức đám cưới tại tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc.

Cùng với giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, vợ chồng cô còn nhận khoản tiền 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đồng). Đây là một trong những biện pháp được tỉnh này thực hiện nhằm khuyến khích các cặp đôi kết hôn. Khắp Trung Quốc, theo đài Channel NewsAsia, nhiều chính quyền địa phương đang có động thái tương tự với hy vọng qua đó thúc đẩy tỉ suất sinh.

Tại tỉnh Chiết Giang, các thành phố như Ninh Ba, Hàng Châu, Bình Hồ đã triển khai chương trình phiếu quà tặng đám cưới cho các cặp đôi mới đăng ký kết hôn, với giá trị lên đến 1.000 nhân dân tệ. Nhiều hình thức ưu đãi kết hôn khác cũng được thử nghiệm ở những địa phương khác, như đám cưới tập thể theo chủ đề, phiếu giảm giá chụp ảnh cưới hoặc du lịch tuần trăng mật...

Trung Quốc nỗ lực khuyến khích kết hôn- Ảnh 1.

Các cặp đôi tại một lễ cưới tập thể tại TP Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc hôm 28-10Ảnh: AP

Theo số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc, 6,1 triệu cặp đôi kết hôn trong năm 2024, giảm gần 55% so với năm 2013. Gần 30% người 30 tuổi vẫn độc thân vào năm 2023, so với mức 14,5% vào 10 năm trước đó. Trong 9 tháng đầu năm nay, 5,15 triệu cặp đôi đã đăng ký kết hôn, tăng so với mức 4,75 triệu cặp trong cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mức tăng này chủ yếu đến từ các cải cách gần đây nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng ký, chứ không phải do xu hướng xã hội quay trở lại với hôn nhân.

Một số chuyên gia cũng cho rằng các biện pháp khuyến khích kết hôn nói trên là không đủ khi xã hội vẫn tồn tại những vấn đề sâu xa như chi phí sinh hoạt và giá nhà tăng, vấn đề việc làm... "Nếu người trẻ không có việc làm, họ chắc chắn không thể kết hôn và cũng không thể sinh con" - ông Yi Fuxian, chuyên gia tại ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ), giải thích. Ông cho biết thêm trước đây người ta thường kết hôn từ đầu độ tuổi 20 nhưng nay nhiều người chỉ kết hôn khi đã ngoài 30. Khi đó, số tuổi của họ lớn hơn, từ đó gặp khó khăn hơn trong việc thụ thai và sinh con.


Theo Anh Thư

Người Lao Động

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Vàng đen” lao dốc

“Vàng đen” lao dốc Nổi bật

Lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 3 EU bất ngờ tuyên bố 19 gói trừng phạt Nga khiến châu Âu suy yếu, không thể khuất phục Moscow

Lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 3 EU bất ngờ tuyên bố 19 gói trừng phạt Nga khiến châu Âu suy yếu, không thể khuất phục Moscow Nổi bật

Giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD

Giá trị tài sản của người giàu nhất thế giới lần đầu tiên vượt 600 tỷ USD

07:20 , 17/12/2025
Phát minh chấn động từ gần 4 thế kỷ trước giúp lâu đài đá hàng trăm nghìn tấn “nổi” ven sông

Phát minh chấn động từ gần 4 thế kỷ trước giúp lâu đài đá hàng trăm nghìn tấn “nổi” ven sông

00:10 , 17/12/2025
Máy bay lao thẳng xuống khu dân cư, nhiều người thiệt mạng

Máy bay lao thẳng xuống khu dân cư, nhiều người thiệt mạng

22:06 , 16/12/2025
Báo cáo việc làm Mỹ tăng vượt dự báo, tỷ lệ thất nghiệp 'nhấp nháy đỏ': Biến số then chốt cho quyết định lãi suất của Fed tháng 1

Báo cáo việc làm Mỹ tăng vượt dự báo, tỷ lệ thất nghiệp 'nhấp nháy đỏ': Biến số then chốt cho quyết định lãi suất của Fed tháng 1

21:36 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên