Giá dầu thủng 60 USD/thùng vì triển vọng đàm phán Nga - Ukraine và dữ liệu kinh tế yếu ở Trung Quốc

Cụ thể, giá dầu Brent giảm gần 1,7%, xuống còn 59,53 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ mất gần 2%, giao dịch quanh mức 55,76 USD/thùng. Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ dư cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Triển vọng các cuộc đàm phán Nga - Ukraine đạt tiến triển tích cực đã làm gia tăng kỳ vọng rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể được nới lỏng trong thời gian tới, từ đó cho phép một lượng dầu đáng kể của Nga quay trở lại thị trường. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố then chốt khiến giá dầu chịu áp lực giảm mạnh trong ngắn hạn.

Trên thị trường tài chính, cấu trúc giá dầu Brent đã chuyển sang trạng thái contango, phản ánh kỳ vọng nguồn cung trong tương lai sẽ dư thừa hơn so với nhu cầu. Các tổ chức tài chính lớn như Barclays dự báo giá dầu Brent trung bình chỉ quanh mức 65 USD/thùng trong năm 2026, khi thị trường đã phần nào phản ánh trước mức dư cung gần 2 triệu thùng/ngày.

Áp lực giảm giá còn đến từ Trung Quốc, nơi các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy đà tăng trưởng đang chậm lại rõ rệt. Sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng ở mức thấp nhất trong 15 tháng, trong khi doanh số bán lẻ ghi nhận tốc độ tăng chậm nhất kể từ cuối năm 2022. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ không đủ mạnh để hấp thụ lượng cung đang ngày càng gia tăng.

Dù Mỹ gần đây đã thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, yếu tố này chỉ mang tính hỗ trợ hạn chế cho thị trường. Theo giới phân tích, lượng dầu tồn trữ nổi vẫn ở mức cao, trong khi Trung Quốc đã gia tăng mua dầu từ Venezuela để đón đầu các lệnh trừng phạt, khiến nguy cơ dư cung tiếp tục bao trùm thị trường dầu mỏ.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia nhận định giá dầu có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, đặc biệt khi thị trường bước vào năm 2026 với triển vọng nguồn cung vượt cầu ngày càng rõ nét.

Tham khảo: Reuters﻿