Gần 400 triệu thùng 'trôi dạt' trên biển không có người mua, Nga hạ giá dầu ở mức sâu kỷ lục, chịu áp lực lớn khi 2 tập đoàn lớn bị trừng phạt

Theo các nguồn tin trong ngành, giá dầu Urals, loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga, hiện đang được giao dịch với mức chiết khấu khoảng 4 USD/thùng so với dầu Brent cho các lô giao tháng 12, giảm thêm thêm 2 USD so với tháng trước. Mức giảm này dù chưa sâu bằng thời điểm sau đợt cấm vận đầu tiên năm 2022, khi chiết khấu lên tới 8 USD/thùng, nhưng vẫn cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với nguồn thu dầu mỏ - huyết mạch tài chính của Moscow.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt lên Rosneft và Lukoil, yêu cầu mọi công ty phải kết thúc giao dịch với 2 tập đoàn này trước ngày 21/11. Động thái này lập tức khiến các nhà máy lọc dầu chủ chốt của Ấn Độ, gồm Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery, HPCL-Mittal Energy và Reliance Industries, tạm ngừng đặt hàng dầu Nga cho tháng 12. 5 công ty này chiếm tới 65% tổng lượng dầu Nga nhập khẩu của Ấn Độ.

Tại Trung Quốc, các tập đoàn quốc doanh như PetroChina và Sinopec cũng đình chỉ mua dầu Nga bằng đường biển, khiến giá dầu ESPO Blend - loại dầu cao cấp vận chuyển từ cảng Kozmino của Nga, giảm mạnh tại các cảng Trung Quốc. Việc hai khách hàng lớn nhất của Nga đồng loạt rút lui đang đe dọa để lại lượng lớn dầu Nga không tiêu thụ được, buộc các nhà xuất khẩu phải bán tháo với giá thấp.

Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ - khách hàng lớn thứ ba của Nga, cũng bắt đầu cắt giảm nhập khẩu, chuyển sang mua dầu từ Iraq, Libya, Ả Rập Xê Út và Kazakhstan, những nguồn cung gần hơn và ít rủi ro hơn. Việc 3 khách hàng lớn "quay lưng" khiến lượng dầu Nga tồn trên biển tăng vọt lên hơn 380 triệu thùng.﻿

Giới thương nhân cho biết, thị trường dầu Nga tại châu Á đang bị chia cắt rõ rệt, các lô hàng từ những nhà cung cấp không bị trừng phạt được bán với giá cao hơn, trong khi các lô liên quan đến Rosneft, Lukoil hoặc đội tàu “bóng tối” phải chấp nhận chiết khấu sâu để tìm người mua.

Nhu cầu dầu Nga tại Ấn Độ đã sụt giảm mạnh trong tháng 11, và lượng nhập khẩu tháng 12 được dự báo sẽ giảm đáng kể. Trong khi đó, các ngân hàng và hãng vận tải cũng trở nên thận trọng hơn do rủi ro thanh toán và bảo hiểm gia tăng.

Doanh số dầu mỏ sụt giảm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị thăm Ấn Độ, giữa lúc Washington tiếp tục gây sức ép buộc New Delhi và Bắc Kinh hạn chế nhập khẩu năng lượng Nga.

Các nhà phân tích cảnh báo, nếu đà giảm này kéo dài, Nga sẽ phải chịu thiệt hại lớn về ngân sách, khi dầu mỏ vẫn là nguồn thu ngoại tệ chủ lực của Điện Kremlin. “Mức chiết khấu sâu hơn đồng nghĩa với việc Moscow đang mất dần khả năng bảo vệ doanh thu trước vòng trừng phạt mới,” một chuyên gia năng lượng châu Á nhận định.

Tham khảo Reuters﻿