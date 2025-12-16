Căng thẳng leo thang khi Moldova tịch thu kho dầu của Lukoil gần Chisinau

.t1 { text-align: justify; }

Chính phủ Moldova đã quyết định tịch thu toàn bộ cơ sở hạ tầng nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Chisinau từ liên doanh Lukoil-Moldova - Thủ tướng Alexandru Munteanu thông báo.

Hội đồng Xúc tiến các Dự án Đầu tư Quốc gia đã từ chối phê duyệt yêu cầu của công ty và ra lệnh trả lại cơ sở này cho nhà nước trong vòng 20 ngày. Vụ việc liên quan đến khu tổ hợp nhiên liệu được chuyển giao cho Lukoil-Moldova theo hợp đồng ký năm 2005.

Ông Munteanu giải thích rằng quyết định này là do công ty liên doanh mà cụ thể là tập đoàn mẹ từ Nga không tuân thủ các yêu cầu được thiết lập từ tháng 5 năm 2024.

Những yêu cầu này bao gồm việc chuyển giao khu phức hợp nhiên liệu, thay đổi cơ cấu doanh nghiệp để loại trừ các thực thể bị trừng phạt, và trả lại kho dầu gần sân bay.

Thủ tướng Moldova nhấn mạnh rằng biện pháp này nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu hàng không không bị gián đoạn và bảo vệ an ninh quốc gia, do vai trò quan trọng của cơ sở hạ tầng này.

Hiện tại, Lukoil-Moldova vẫn độc quyền tiếp nhiên liệu hàng không tại sân bay Chisinau, cung cấp 100% xăng máy bay và khoảng một nửa nhiên liệu diesel của cả nước. Một cuộc điều tra cũng đã được tiến hành về tính hợp pháp của việc chuyển giao cơ sở hạ tầng vào năm 2005.

Bộ Năng lượng Moldova trước đó đã công bố kế hoạch mua lại tài sản của Lukoil-Moldova sau khi quyền sử dụng miễn phí kho hàng này được chuyển giao vào tháng 11 năm 2025.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn Lukoil, Rosneft và các công ty con của họ, gây ra rủi ro cho sự ổn định của các trạm tiếp nhiên liệu tại sân bay Chisinau. Chi tiết về giai đoạn chuyển tiếp và phản ứng của Nga dự kiến ​​sẽ được công bố trong những tuần tới.