Bắt giữ du khách mang theo 11.000 viên kim cương trong hành lý xách tay đến Đức

(Ảnh: Zoll)

Người đàn ông - 53 tuổi, danh tính không được tiết lộ - đã bị bắt giữ và tạm giam vì không khai báo lô hàng kim cương thô trong hành lý xách tay. Người này cũng không có giấy chứng nhận cần thiết để vận chuyển những viên kim cương này.

Theo cơ quan hải quan Đức, số kim cương trên được phát hiện trong một cuộc kiểm tra an ninh hàng không định kỳ.

"Người đàn ông đến từ Angola đã giấu kim cương trong đáy giả của hành lý xách tay, chứa trong hai túi" - nhà chức trách Đức cho biết - "Giá trị của số kim cương vẫn chưa được xác định và sẽ được thông báo sau khi chuyên gia đánh giá".

Cơ quan hải quan Đức thông báo: "Ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm luật thương mại quốc tế. Ngoài ra, ông ta còn bị cáo buộc trốn thuế nhập khẩu đối với số kim cương thô buôn lậu".

Cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.

Số kim cương được giấu trong đáy giả của vali hành lý xách tay (Ảnh: Zoll)

Angola là một trong những nhà sản xuất kim cương lớn nhất châu Phi và là một trong những nguồn cung cấp kim cương thô hàng đầu thế giới. Theo dữ liệu, Angola đạt sản lượng kỷ lục khoảng 14 triệu carat kim cương thô vào năm 2024. Năm 2025, sản lượng đạt khoảng 10,7 triệu carat tính tới tháng 9. Sản lượng mục tiêu của chính quyền Angola là gần 14,8 triệu carat kim cương cho cả năm 2025.

Tất cả kim cương thô xuất khẩu từ Angola phải kèm theo chứng nhận Quy trình Kimberley - một chương trình quốc tế được lập ra để ngăn chặn kim cương từ các khu vực có xung đột xâm nhập vào thị trường toàn cầu. Các lô hàng kim cương không có giấy tờ cần thiết sẽ bị coi là bất hợp pháp theo cả luật pháp Angola và các quy định thương mại quốc tế.

Chính quyền Angola trước đây báo cáo các vụ thu giữ liên quan đến buôn bán kim cương bất hợp pháp. Năm 2024, cảnh sát tại tỉnh Lunda Norte - địa phương sản xuất kim cương - đã tịch thu 2.468 viên kim cương thô tại đô thị Lucapa như một phần của cuộc điều tra về việc sở hữu và buôn bán bất hợp pháp kim cương.