Cảnh báo ‘lạm phát ảo’ khiến lãi suất neo cao ở mức 'không cần thiết', Thống đốc Fed tiết lộ mức cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn

Ông Miran là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người ủng hộ mạnh mẽ việc hạ lãi suất. Phát biểu vào ngày 15/12, ông nói nếu loại bỏ các yếu tố “nhiễu”, lạm phát lõi của nền kinh tế Mỹ đang ở gần mục tiêu của Fed.

“Chúng ta cần thận trọng khi đánh giá các áp lực lạm phát cơ bản thực sự. Mức lạm phát được đo lường hiện nay đang phản ánh không đúng các động lực cung - cầu hiện tại”, ông nói.

Trong ba cuộc họp gần nhất, Fed đã hạ lãi suất mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất chuẩn về phạm vi 3,5% - 3,75%.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định chính sách lãi suất của Fed, đang có những bất đồng sâu sắc về tốc độ và quy mô cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, các nhà hoạch định cũng cân nhắc giữa ưu tiên rủi ro lạm phát hay rủi ro đối với thị trường lao động. Ba thành viên FOMC đã bỏ phiếu phản đối quyết định hạ lãi suất. Trong đó, ông Miran muốn Fed cắt giảm mạnh hơn nữa, ở mức 50 điểm cơ bản.

Chủ tịch Fed New York John Williams, đồng thời là Phó chủ tịch FOMC, phát tín hiệu rằng ngưỡng để tiếp tục cắt giảm lãi suất là rất cao. Ông cho biết chính sách tiền tệ của Fed đang “ở vị thế phù hợp khi bước vào năm 2026”.

Phát biểu tại bang New Jersey, ông Williams nói: “Sau một năm nhiều bất định, chúng ta sẽ bước vào năm 2026 với nền tảng vững vàng… Nền kinh tế đang sẵn sàng quay lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định giá cả”.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - ở mức 2,8% trong tháng 9. Tuy nhiên, ông Miran cho rằng sau khi điều chỉnh các yếu tố gây méo mó, tỷ lệ lạm phát thực tế chỉ “nhỉnh hơn rất ít” so với mục tiêu 2% của Fed.

Ông Miran nói: “Một thước đo lạm phát cơ bản tốt hơn cần loại bỏ các méo mó đến từ chi phí nhà ở và các mức giá được ước tính, Nếu loại bỏ lạm phát ảo được ước tính, như chi phí quản lý danh mục, thì lạm phát lõi dựa trên thị trường đang ở dưới mức 2,6%”, ông nói.

Ông cho biết thêm: “Nếu tiếp tục loại bỏ yếu tố nhà ở và chỉ xét lạm phát lõi dựa trên thị trường không bao gồm chi phí nhà ở, thì lạm phát lõi đang dưới 2,3%”.

Ông Miran cảnh báo rằng việc duy trì chính sách tiền tệ “thắt chặt một cách không cần thiết” sẽ “dẫn tới mất việc làm”.

Những nhận định này hoàn toàn trái ngược với phát biểu đưa ra tuần trước của ông Chủ tịch Fed Jeff Schmid chi nhánh Kansas City - một thành viên có quyền bỏ phiếu trong FOMC. Ông Schmid cho biết ông vẫn thấy những lo ngại dai dẳng về giá cả từ các hộ gia đình và doanh nghiệp tại khu vực miền Tây và Trung Tây nước Mỹ. Ông là người có quan điểm muốn giữ nguyên lãi suất.

Trong tuyên bố sau quyết định lãi suất tuần trước, ông Schmid viết: “Lạm phát vẫn còn quá cao, nền kinh tế tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng, và thị trường lao động dù đang hạ nhiệt nhìn chung vẫn ở trạng thái cân bằng”.

Việc công bố các dữ liệu về lạm phát và việc làm đã bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài kỷ lục gần đây. Điều này làm hạn chế khả năng đánh giá của các nhà hoạch định chính sách Fed về sức khỏe của nền kinh tế. Các số liệu chính thức mới dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.

Những bất đồng trong nội bộ FOMC về định hướng lãi suất diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gia tăng sức ép buộc Fed phải hạ lãi suất nhanh hơn. Ông Trump cho rằng mức cắt giảm tuần trước “lẽ ra ít nhất phải gấp đôi” và chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell là “cứng nhắc”.

Ông Trump dự kiến trong vài tuần tới sẽ công bố người thay thế ông Powell. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Tổng thống cho biết Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí này.

Theo FT