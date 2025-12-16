50 tuổi khởi nghiệp, nữ công nhân nhà máy tạo ra “mỏ vàng” sinh lời 37.000 tỷ đồng/năm, sở hữu hơn 100 bằng sáng chế

Từ con số không, doanh nhân Trung Quốc Guan Yuxiang đã xây dựng đế chế sản xuất lon đồ uống khổng lồ sau khi nghỉ hưu. Bà được mệnh danh là “Nữ hoàng lon đồ uống” và “nữ công nhân nghỉ hưu vĩ đại nhất” của Trung Quốc.

Bà Guan sinh năm 1939 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vùng Đông Bắc Trung Quốc. Năm 19 tuổi, bà bắt đầu làm việc tại một nhà máy ở Bắc Kinh. Giống như nhiều người cùng thế hệ, bà gắn bó trọn ba thập kỷ với duy nhất một doanh nghiệp, sau đó nghỉ hưu ở tuổi 50.

Tuy nhiên, thay vì chọn một cuộc sống an nhàn, bà Guan quyết định bắt đầu một hành trình kinh doanh mới.

Doanh nhân Trung Quốc Guan Yuxiang

Ban đầu, bà thành lập một công ty nhỏ chuyên sản xuất thiết bị và đồng hồ đo vật lý. Dự án này sau đó đã thất bại. Tin rằng thất bại là mẹ của thành công, bà Guan không bỏ cuộc. Bà chuyển sang nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng.

Năm 1994, trong một chuyến đi tới tỉnh đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc, bà nhận thấy khu vực này tập trung nhiều nhà máy sản xuất nước giải khát.

Bà nhận ra rằng vật liệu bao bì của các nhà máy này chủ yếu được nhập từ Đài Loan và Hàn Quốc.

Với quyết tâm cao, bà Guan huy động được 300.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 42.000 USD) và thành lập Công ty Bao bì O.R.G. tại Hải Nam.

Công ty mua thiết bị sản xuất lon đồ uống từ Đài Loan. Tuy nhiên, bên bán ban đầu từ chối cung cấp thông tin kỹ thuật, với lý do công nghệ quá phức tạp và phía Trung Quốc khó có thể nắm bắt.

Sau này, bà Guan nhìn nhận rằng trải nghiệm này cho thấy vai trò then chốt của công nghệ trong kinh doanh.

Năm 1995, khi hãng nước tăng lực Red Bull gia nhập thị trường Trung Quốc, bà Guan và cộng sự đã tới làm việc với doanh nghiệp này tổng cộng 41 lần để thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của O.R.G.

Red Bull đồng ý cho O.R.G sản xuất lon với điều kiện công ty phải áp dụng công nghệ phủ bột. Đây là tiêu chuẩn quốc tế vào thời điểm đó nhưng còn rất mới mẻ đối với các nhà sản xuất lon đồ uống tại Trung Quốc.

Để đáp ứng yêu cầu này, bà Guan thế chấp nhà máy nhằm nhập khẩu công nghệ phủ bột từ Singapore.

Đơn hàng đầu tiên đã mở ra nhiều cơ hội tiếp theo. Công ty O.R.G dần trở thành nhà cung cấp lon cho nhiều thương hiệu lớn như Tsingtao Brewery, Want Want và Jia Duo Bao.

Quan hệ hợp tác giữa O.R.G và Red Bull đã được duy trì suốt ba thập kỷ.

Trong quá trình điều hành, bà Guan liên tục định hướng công ty đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Nhờ đó, doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 100 bằng sáng chế.

Sau 30 năm, O.R.G đã chuyển mình từ một xưởng sản xuất với 16 nhân sự thành một công ty niêm yết với hơn 4.000 nhân viên.

Bà Guan đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực kinh doanh và ngành bao bì.

Kể từ năm 2020, doanh số bán hàng hằng năm của công ty liên tục vượt 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,4 tỷ USD hay gần 37.000 tỷ VNĐ), qua đó củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành.

Bên cạnh thành công trong kinh doanh, bà Guan còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Bà đã thành lập một quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ học sinh nghèo và đã quyên góp hơn 20 triệu nhân dân tệ.

Bà Guan khẳng định tuổi tác không thể là rào cản của con người. Bà nói: “Già đi là quy luật tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi, nhưng điều thực sự định hình một con người là thái độ sống, đam mê và nhân cách”.

Theo SCMP