Nga kiện Euroclear của châu Âu, đòi bồi thường gần 230 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Nga đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 18,2 nghìn tỷ rúp (229,36 tỷ USD) từ trung tâm lưu ký chứng khoán châu Âu Euroclear đặt tại Bỉ, tòa án Moscow cho biết ngày 15/12.

Khoảng 290 tỷ euro tài sản quốc gia của Nga, chủ yếu là tiền mặt và trái phiếu, đã bị các cường quốc phương Tây phong tỏa sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Một phần lớn số tài sản này nằm tại Bỉ, nơi có khoảng 194 tỷ euro được nắm giữ tính đến tháng 6 năm nay. Riêng Euroclear nắm khoảng 183 tỷ euro. Một lượng tài sản nhỏ hơn đang bị phong tỏa tại Mỹ, Anh và Nhật Bản.

Vụ kiện này là phản ứng của Moscow trước kế hoạch của EU sử dụng các tài sản bị đóng băng để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Nhiều người dự đoán tòa án Moscow sẽ nhanh chóng đưa ra phán quyết có lợi cho ngân hàng trung ương Nga, từ đó NHTW có thể thực thi phán quyết tại các khu vực pháp lý khác.

Ngày 12/12, chính phủ EU đã nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của ngân hàng trung ương Nga tại châu Âu, loại bỏ một trở ngại lớn trong việc sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine.

Cùng ngày, ngân hàng trung ương Nga chỉ trích kế hoạch của EU là bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ lợi ích của mình.

Trước đó, ông Guillaume Eliet, Giám đốc phụ trách rủi ro tài chính của Euroclear, cho rằng Euroclear đang có khoảng 16 tỷ euro tài sản tại Nga và có nguy cơ mất trắng nếu EU tiến hành tịch thu tài sản đóng băng của NHTW Nga.

Ông nhấn mạnh, nếu quyết định của EU được hiểu là hành động tịch thu tài sản của Nga, Euroclear và các khách hàng của Euroclear đầu tư vào Nga sẽ có nguy cơ đối mặt với các vụ kiện tụng và bị phong tỏa tài sản. Euroclear hiện đang quản lý khối tài sản trị giá khoảng 16 tỷ euro tại Nga.

Theo Eliet, những cam kết bảo đảm tài chính mà Ủy ban châu Âu đưa ra với Bỉ không đủ để giảm bớt rủi ro đối với Euroclear trong trường hợp xảy ra tịch thu tài sản Nga. “Chúng tôi đã nói rất rõ rằng vẫn còn lo ngại”, ông Eliet tuyên bố.

Ông cảnh báo rằng điều khoản mà EU đang đề xuất có thể bị xem là tín hiệu khiến các nhà đầu tư quốc tế đánh giá châu Âu không còn là nơi đầu tư lý tưởng, từ đó khiến dòng vốn có thể chảy ra khỏi châu Âu.

