Khói mù độc hại bao phủ New Delhi, giao thông gián đoạn

Người dân đi lại trong màn khói mù dày đặc tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 15/12/2025 (Ảnh: AP)

Khói mù độc hại bao phủ New Delhi trong ngày 15/12, đẩy mức ô nhiễm không khí lên mức tồi tệ nhất trong nhiều tuần, làm gián đoạn hoạt động giao thông và buộc chính quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Theo nhà chức trách, hơn 40 chuyến bay đã bị hủy, hàng chục chuyến khác bị hoãn. Trên 50 chuyến tàu đến và rời New Delhi cũng bị chậm nhiều giờ.

Các chuyên gia y tế cảnh báo người dân tránh mọi hoạt động ngoài trời, trong bối cảnh các bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân gặp khó khăn hô hấp và kích ứng mắt gia tăng. Ông Naresh Dang, bác sĩ tại hệ thống Max Healthcare, cho rằng New Delhi hiện giống như “một buồng khí độc” và nhấn mạnh các giải pháp tạm thời như máy lọc không khí chỉ có tác dụng rất hạn chế.

Mức ô nhiễm không khí tại New Delhi đã duy trì ở ngưỡng “nghiêm trọng” trong 2 ngày liên tiếp, có thể gây ảnh hưởng hô hấp với người khỏe mạnh và đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim hoặc phổi. Dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương cho thấy, chỉ số chất lượng không khí tại nhiều trạm đo trong ngày 14/12 vượt 450, tăng so với mức 430 của ngày 13/12 và là mức cao nhất kể từ đầu mùa đông. Sang ngày 15/12, chỉ số này ở mức 449, trong khi mức dưới 50 được coi là tốt.

Giới chức khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang N95 khi cần thiết, đồng thời lưu ý trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người có bệnh nền về hô hấp hoặc tim mạch cần đặc biệt thận trọng. Một du khách cho biết có thể cảm nhận rõ khói khi hít thở và cho rằng tình trạng ô nhiễm năm nay nghiêm trọng hơn so với trước.

Để kiềm chế ô nhiễm, nhà chức trách Ấn Độ đã cấm các hoạt động xây dựng, hạn chế sử dụng máy phát điện diesel và ô tô, đồng thời triển khai xe phun nước nhằm giảm bụi mù. Nhiều trường học và cơ quan cho phép học sinh, nhân viên làm việc tại nhà.

Tuy nhiên, các nhà môi trường cảnh báo khủng hoảng ô nhiễm không khí tại Ấn Độ đòi hỏi các giải pháp dài hạn. New Delhi và khu vực lân cận, nơi sinh sống của hơn 30 triệu người, thường xuyên nằm trong nhóm những nơi ô nhiễm nhất thế giới. Ô nhiễm gia tăng vào mùa đông do khói đốt rơm rạ ở các bang lân cận kết hợp với khí thải giao thông, xây dựng và công nghiệp.