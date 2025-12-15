Cấu trúc kỳ lạ dưới ‘Tam giác quỷ’ Bermuda

Khu vực Tam giác Bermuda. (Nguồn: Wikipedia)

“Thông thường, khi đi qua lớp vỏ đại dương, người ta sẽ cho rằng phía dưới đó là lớp phủ. Nhưng tại Bermuda tồn tại một lớp khác nằm bên dưới lớp vỏ, ngay trong mảng kiến tạo mà Bermuda toạ lạc phía trên”,ông William Frazer, nhà địa chấn học tại Viện Khoa học Carnegie ở Washington D.C. và là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Dù nguồn gốc của lớp đá này vẫn chưa được xác định cụ thể, ông Frazer nói với Live Science rằng nó có thể giúp giải thích bí ẩn lâu nay về Bermuda.

Quần đảo này nằm trên một vùng nhô cao của đáy đại dương, nơi lớp vỏ đại dương cao hơn rõ rệt so với khu vực xung quanh. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy hoạt động núi lửa gần đây đã tạo ra vùng nhô cao đó, và đợt phun trào núi lửa gần đây nhất được biết đến tại Bermuda đã diễn ra khoảng 31 triệu năm.

Việc phát hiện cấu trúc khổng lồ mới này cho thấy vụ phun trào cuối cùng có thể đã đưa vật chất từ lớp phủ lên lớp vỏ, nơi chúng nguội đi và đông cứng, tạo thành một cấu trúc giống như chiếc “bè”, giúp nâng đáy đại dương lên khoảng 500m.

Tam giác Bermuda từ lâu đã gắn liền với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, đặc biệt từ năm 1945. Liệu có điều gì đó mang tính siêu nhiên hay tất cả đều có thể được giải thích bằng khoa học?

Trên thực tế, Bermuda từ lâu đã được coi là vùng đất bí ẩn, phần lớn vì là một phần của “tam giác quỷ” Bermuda - nằm giữa quần đảo Bermuda với bang Florida và Puerto Rico, nơi được cho là có số lượng tàu thuyền và máy bay mất tích bất thường, dù thực tế phần lớn đã bị phóng đại. Theo các nhà khoa học, bí ẩn thực sự là vùng nhô cao đáy đại dương ở Bermuda.

Những chuỗi đảo như Hawaii hình thành do các điểm nóng trong lớp phủ, nơi vật chất nóng từ sâu trong Trái đất dâng lên, gây ra hoạt động núi lửa. Tại vị trí điểm nóng tiếp xúc với lớp vỏ, đáy đại dương thường bị đẩy cao lên. Nhưng khi chuyển động kiến tạo khiến lớp vỏ trượt ra khỏi điểm nóng đó, vùng nhô cao thường sẽ dần sụt xuống.

Tuy nhiên, ông Frazer cho biết vùng nhô cao dưới Bermuda không hề suy giảm, dù đã 31 triệu năm không có hoạt động núi lửa.

Ông Frazer và GS Jeffrey Park, một chuyên gia về khoa học Trái đất và hành tinh tại Đại học Yale, đã sử dụng dữ liệu ghi nhận từ một trạm địa chấn ở Bermuda, thu thập sóng địa chấn từ các trận động đất lớn ở xa trên toàn cầu, để tạo ra hình ảnh cấu trúc Trái đất sâu tới 50km bên dưới quần đảo. Họ phân tích những khu vực nơi sóng địa chấn đột ngột thay đổi, từ đó phát hiện lớp đá dày bất thường.

Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 28/11, trên tạp chí Geophysical Research Letters .

Ông Frazer đang nghiên cứu thêm các hòn đảo khác trên thế giới để xác định liệu có tồn tại những lớp cấu trúc tương tự như dưới Bermuda hay không, hay quần đảo này thực sự là trường hợp duy nhất.